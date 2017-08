Handbal

Antrenorul juniorilor II în sezonul trecut de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, Răzvan Bernicu, nu a avut parte de o vacanță prea lungă în această vară și asta deoarece a fost ales de Federația Română de Handbal în funcția de antrenor secund la lotul național de juniori sub 17 ani al României. Antrenorul sucevean, alături de antrenorul principal, Narcis Câtu, și antrenorul cu portarii, Daniel Apostu, ambii de la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, a participat la o tabără de pregătire la Sfântu Gheorghe, cu un prim lot lărgit format din 41 de tineri handbaliști din toată țara, născuți în anii 2002 și 2003. Tabăra s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe în perioada 10 – 20 august, timp în care cei 41 de handbaliști au avut de dat mai multe teste, au făcut antrenamente, dar și meciuri în diferite formule. La final, din cei 41 de sportivi au rămas doar 18, lot ce s-a deplasat la Severin, acolo unde pe 21 și 23 august a disputat două jocuri de pregătire în compania naționalei sub 17 ani a Serbiei. În primul meci, România s-a impus la limită, cu scorul de 31 – 30, iar în al doilea meci naționala noastră a pierdut la două goluri, scor 27 – 29.

„Această națională de juniori sub 17 ani este acum într-un proces de selecție și formare, cei 41 de jucători fiind la prima convocare în acest lot lărgit. Această tabără de la Sfântu Gheorghe a avut rolul de selecție, una în care am încercat să ne facem o idee despre acești jucători. Au rămas doar 18 deocamdată și pot să spun că au avut o evoluție bună în cele două partide cu Serbia. Este mult de muncă, mai ales că formează cel mai mic lot ca vârstă, dar per total am fost mulțumiți de ei, pentru că au demonstrat că au potențial, câțiva dintre ei, născuți în 2003 având și un fizic impresionant pentru această vârstă. O parte dintre ei vor merge la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara și probabil că la acțiunile viitoare vor fi chemați și alți jucători din țară, pentru a-i alege pe cei mai buni din țară”, a declarat antrenorul sucevean, Răzvan Bernicu.

Tehnicianul sucevean va ajunge din nou la lot în luna octombrie, când va mai fi un stagiu de pregătire ce va fi finalizat cu un turneu de pregătire în Lituania.