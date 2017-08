Rugby

Zilele trecute a început o nouă ediţie a Super Ligii la rugby, un campionat ce are în componenţă şapte echipe, după ce CSM Suceava a renunţat din motive obiective la locul câştigat în finala Diviziei Naţionale. Totuşi, rugby-ul din judeţul Suceava are destul de mulţi jucători descoperiţi şi formaţi în Bucovina ce evoluează cu succes la echipe din primul eşalon. Un bun exemplu este humoreanul Daniel Plai, jucător ce a avut o ascensiune foarte rapidă, în prezent fiind poate cel mai important rugbist al Politehnicii Iaşi, din postura de uvertură, un post cheie în jocul cu balonul oval, fapt ce i-a adus şi convocarea în lotul naţional de seniori.

Sâmbătă, Politehnica Iaşi a produs surpriza primei runde, după ce a remizat pe terenul echipei favorite din acest mei, CSM Bucureşti, scor 22 – 22. La finalul etapei, humoreanul Daniel Plai a fost desemnat cel mai bun jucător al primei runde, el reuşind toate punctele Politehnicii Iaşi, din toate procedeele posibile, mai exact, un eseu, o transformare, patru lovituri de pedeapsă şi un drop-gol. În acest meci, Plai a avut şansa să marcheze mai mult de 22 de puncte, dar a ratat alte trei lovituri de pedeapsă din poziţii dificile.

Daniel Plai crede că-n acest meci a fost omul potrivit la locul potrivit

La finalul meciului cu CSM Bucureşti, pe care ieşenii au avut şansa să-l câştige, Daniel Plai a declarat că s-a bucurat pentru fiecare punct marcat, dar pe de altă parte crede că a fost doar omul potrivit la locul potrivit.

„A fost un meci foarte bun pentru noi, sincer nici noi nu ne aşteptam la acest rezultat pentru că suntem conştienţi de echipa pe care o avem şi de valoarea celorlalţi adversari. Ne-am dorit mult să facem un joc bun, ne-am dăruit total în acest meci. În ce mă priveşte îmi doream mult să pornesc bine în acest sezon, am o mare dorinţă de a juca, m-am pregătit foarte bine în ultimele săptămâni, cât despre marcarea punctelor, eu doar am fost omul potrivit la locul potrivit. M-am bucurat de fiecare punct marcat pentru că echipa are de câştigat şi pentru că deşi nimeni nu ne dădea vreo şansă, noi am crezut până la finalul partidei că putem face un rezultat bun. Sper să am evoluţii cât mai bune în acest sezon, să-mi păstrez concentrarea şi să mă pregătesc şi mai bine decât până acum, iar jocul meu să-mi aducă şi saltul la echipa naţională”, a declarat humoreanul Daniel Plai.

În vârstă de 22 de ani, Daniel Plai a început foarte devreme rugby-ul, de la aproximativ 7 ani, iar talentul nativ pentru acest sport l-a ajutat să progreseze mult. Descoperit şi format de antrenorul Florin Nistor, Daniel a făcut parte dintr-o generaţie foarte bună a clubului din Gura Humorului, cu care a reuşit patru medalii naţionale, bronz la U16, argint la U17 şi U18, şi aurul naţional la juniorii I, sub 19 ani. Antrenorul său de la juniori, de la CSȘ Gura Humorului, Florin Nistor, spunea despre Plai că a fost foarte serios la antrenamente, dar şi entuziast, deoarece pentru el rugby-ul era şi o joacă, asta deoarece avea un talent înnăscut pentru acest sport.