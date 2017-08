Box

Patru pugilişti suceveni de la Clubul Sportiv Municipal, este vorba de seniorii Adrian Botuşan şi Dumitru Vicol, juniorul Laurenţiu Ungureanu şi foarte tânărul Antonio Ceotir, au participat la sfârşitul săptămânii trecute la un turneu organizat în localitatea Glubochek din Ucraina, alături de sportivi din Republica Moldova şi de componenţii lotului naţional al ţării gazdă. Băieţii antrenorului Andu Vornicu au avut oportunitatea de a-şi măsura forţele cu adversari puternici, unii dintre ei de nivel internaţional, lăsând o impresie bună. Cel mai bine s-a descurcat Adrian Botuşan, care a izbutit să câştige concursul categoriei 75 de kilograme, după o finală extrem de spectaculoasă, în care a încrucişat mănuşile cu un reprezentant al Ucrainei.

„Pe baza bunelor relaţii pe care le am cu antrenori de box din Ucraina am fost invitaţi să participăm la acest eveniment, reprezentând practic România. A fost un test util pentru noi, deoarece am avut ocazia să ne confruntăm cu adversari de calibru. Pot spune că nu ne-am făcut de râs şi ne-am dat seama că trebuie să muncim şi mai mult pentru a atinge marea performanţă. În încheiere aş dori să mulţumesc pentru sprijin firmei Inter Conti”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.