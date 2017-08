Liga a III-a

În weekend s-a dat startul unei noi ediţii în Liga a III-a de fotbal, eşalon în care judeţul Suceava are din nou o reprezentantă, echipa CSM Bucovina Rădăuţi, antrenată de suceveanul Daniel Bălan. Seria I, din care fac parte rădăuţenii, are în acest sezon 15 echipe, iar conform programărilor făcute de Federaţia Română de Fotbal, Bucovina Rădăuţi a stat în această rundă. Meciul inaugural al sezonului 2017-2018 s-a disputat vineri, la Paşcani, acolo unde gazdele au pierdut cu 1 – 4 disputa cu Olimpic Cetate Râşnov. Scorul etapei a fost înregistrat la Galaţi, unde Suporteri Club Oţelul a trecut cu 8 – 0 de Metalosport Galaţi. În următoarea etapă, rădăuţenii vor evolua în deplasare, pe terenul echipei Aerostar Bacău, pe care au avut ocazia s-o urmărească sâmbătă, în meciul de la Focşani cu CSM.

„Am văzut primul adversar din acest campionat şi cred că vom avea un start dificil de campionat, mai ales în primele trei etape. După plecarea lui Stănescu şi a lui Cerlincă, încercăm să ne mai completăm lotul cu cel puţin doi jucători experimentaţi. Ne-am pregătit destul de bine şi mergem încrezători înainte, mai ales că echipa e motivată din toate punctele de vedere”, a explicat atacantul rădăuţenilor, Iulian Ionesi.

În etapa a III-a, rădăuţenii vor juca pentru prima dată în acest sezon în faţa propriilor suporteri, într-un meci oficial, în compania echipei AFC Hărman din judeţul Braşov, formaţie ce-n prima etapă a trecut cu 5 – 1 la Odorheiu Secuiesc.

Etapa I

CSM Paşcani – Olimpic Cetate Râşnov 1 – 4

AFC Odorheiu Secuiesc – AFC Hărman 1 – 5

CSM Focşani – Aerostar Bacău 0 – 0

Sănătatea Darabani – Sporting Lieşti 1 – 2

Avântul Valea Mărului – AFK Miercurea Ciuc 2 – 2

KSE Târgu Secuiesc – CSM Roman 2 – 2

Suporter Club Oţelul Galaţi – Metalosport Galaţi 8 – 0

CSM Bucovina Rădăuţi a stat