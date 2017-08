Tenis

Cupa Monitorul de Suceava la tenis de câmp are din acest an şi o secţiune dedicată femeilor. În concurs s-au înscris opt jucătoare ce au fost repartizate în două grupe, din prima făcând parte Roxana Benedec, Cecilia Robciuc, Giorgiana Clipa şi Monica Curic, în timp ce în a doua grupă se regăsesc Ana Lucan, Alesia Ioana Robciuc, Violeta Serdenciuc şi Maria Răduţ. În prima fază se va juca în sistemul fiecare cu fiecare, iar semifinalele se vor juca în cruce, locul I din prima grupă cu locul II din grupa secundă şi locul I din grupa II cu locul II din grupa I, plus jocurile de clasament dintre sportivele clasate pe locurile III, dar şi cele de pe locurile IV. Astăzi, de la ora 9.00, la baza Unirea va debuta competiţia fetelor, cu meciul dintre Roxana Benedec şi Georgiana Clipa, iar de la ora 10.00, tot la Unirea, Ana Lucan o va întâlni pe Violeta Serdenciuc.

La masculin, ediţia din acest an, care va cuprinde în total 781 de meciuri, se bucură de participarea unui număr de 196 de practicanţi ai tenisului, care au fost împărţiţi în şase categorii, în funcţie de valoare şi vârstă.

În septembrie, înainte de începerea anului şcolar, va avea loc Cupa Monitorul pentru copii, competiţia fiind inclusă de curând în calendarul Federaţiei Române de Tenis.

Rezultatul meciului de ieri

Vineri, 25 august, ora 17.00 Alin Leuciuc – C-tin Aconstantinesei Principală, sferturi Baza UNIREA 4-6, 3-6

Meciurile programate în weekend