Fotbal

Evoluţia celor patru seniori în meciul Forestei Suceava pierdut miercuri seară, cu 0 – 2 pe Areni, în faţa celor de la FC Argeş a adus mai multă consistenţă echipei formate din juniorii de la Omnia şi mai multă încredere tinerilor fotbalişti pregătiţi de Florin Cristescu. Oficialii echipei de fotbal Foresta Suceava fac toate eforturile de a legitima şi ceilalţi jucători străini aduşi de investitorii francezi şi moldoveni, dar timpul este foarte scurt de la un meci la altul, iar formalităţile durează destul de mult. De la începutul săptămânii au reuşit legitimarea francezului originar din Senegal, Issaga Diallo, un jucător de 30 de ani ce a fost căpitanul forestierilor la meciul cu Argeş şi care a coordonat destul de bine apărarea suceveană, alături de Massela. Astfel, până la meciul de sâmbătă, de pe terenul Chindiei Târgovişte, sucevenii fac eforturi să mai legitimeze minim un jucător, cele mai mari şanse avându-le francezul Dali-Amar Belkacem, sportiv ce se antrenează de mai multe zile pe Areni. În vârstă de 19 ani, Dali-Amar Belkacem evoluează pe postul de mijlocaş de bandă, atât pe stânga, cât şi pe dreapta, iar în sezonul trecut a evoluat în Naţional 2, al patrulea eşalon din Franţa, la echipa Martigues.

„Încercăm să-l legitimăm mâine pe francezul Dali-Amar Belkacem, astfel încât să poată evolua la Târgovişte. Aşteptăm cartea verde de la ultimul său club şi apoi vom trimite toate actele la federaţie, pentru a-l înregimenta oficial în campionat. Durează destul de mult aceste proceduri şi timpul este foarte scurt de la un meci la altul, plus că mai suntem în negocieri cu unii jucători străini. Sperăm să ne întărim lotul cât mai repede şi să putem lupta pentru obiectivul propus, menţinerea în Liga a II-a”, a explicat preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Foresta Suceava, Andrei Ciutac.

Luceafărul Oradea este la un pas de desfiinţare după patru etape

Dacă Foresta pare să revină oarecum pe linia de plutire cu ajutorul investitorilor francezi şi moldoveni, o altă echipă din Liga a II-a este la un pas de desfiinţare, Luceafărul Oradea. După etapa de miercuri, când orădenii au condus cu 2 – 0 în meciul de acasă cu Dacia Unirea Brăila, dar la final cu pierdut cu 3 – 4, patronul echipei a luat decizia de a desfiinţa o echipă cu care şi-a propus în acest an să tragă la promovare.

Ieri dimineaţă, directorul executiv al clubului, Cristian Sabău, s-a prezentat în vestiar în faţa jucătorilor şi a staff-ului tehnic şi a comunicat decizia luată de patronul Ioan Blidaru: "Sunteţi liberi să plecaţi. Mâine să predaţi echipamentul, veţi lua ultimul salariu şi vă dăm actele să deveniţi jucători liberi de contract. Luceafărul se desfiinţează".

Bihorenii conduşi de pe bancă de Cornel Țălnar şi Florentin Petre au obţinut un singur punct în patru etape.

"Am fost anunţaţi de patron că echipa se desfiinţează. Probabil a fost supărat pe evoluţia jucătorilor şi pe faptul că nu a primit bani de la autorităţile locale. Jucătorii au şi ei o mare parte de vină pentru că am condus şi apoi am pierdut.

Decizia e clară, jucătorii predau echipamentul, iar mâine rezolvăm toate problemele, închidem totul. Din punct de vedere financiar nu îmi fac probleme în privinţa banilor. S-a dorit promovarea, a fost un proiect serios, dar asta este, noi să fim sănătoşi", a declarat Florentin Petre, antrenorul secund al Luceafărului pentru TV Digi Sport.