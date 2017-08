Tenis

Aflat în primul an în competițiile naționale de „veterani”, adică cele rezervate jucătorilor ce au peste 35 de ani, suceveanul Florin Popovici Dumbravă a avut un sezon foarte bun, fapt ce l-a propulsat pe primul loc în clasamentul general pe România. Zilele trecute, tenismenul din Suceava a evoluat la cea mai importantă competiție din țară rezervată veteranilor, la care au participat jucători din toată Europa și chiar din afara continentului, dar și alți trei din Suceava, Gigi Berariu, Ovidiu Busuioc și Alex Năstasă. Este vorba de Cupa Comvex, un concurs din calendarul Federației Internaționale de Tenis ce a avut gradul II, cel mai ridicat care există în acest moment în România. Florin Popovici Dumbravă a trecut în primul meci al grupei, cu un dublu 6 – 3, de Gabriel Jinga iar mai apoi a câștigat meciul doi prin neprezentarea adversarului, egipteanul Ahmed Mohamed. În ultimul meci din grupă, cel în care era decisiv pentru intrarea în finala mare, suceveanul a câștigat primul set cu 6 – 3, în fața neamțului Sebastian Hirschberg, dar mai apoi le-a pierdut pe următoarele două cu 4 – 6 și 0 – 6, câștigând astfel medalia de bronz și 50 de puncte ITF. Cu aceste puncte, Florin Popovici Dumbravă a realizat un total de 200 de puncte și nu mai are cum să piardă locul I pe țară la +35 de ani în acest an. Suceveanul a reușit să câștige în 2017 două turnee de gradul III, la București și Bacău, două turnee la Focșani și Botoșani, a jucat o finală la Suceava și a luat bronzul la Campionatul Național pentru vetereani, tot la +35 de ani.

În turneul internațional de la Mamaia a participat și suceveanul Gigi Berariu, la +60 de ani, cel ce după un prim tur în care a trecut de Ioan Stiop cu un dublu 6 – 2, s-a oprit în turul doi, unde a pierdut în fața slovacului Yan Cerovsky, scor pe seturi 6 – 2, 1 – 6 și 4 – 6.

La categoria +55 de ani, un alt sucevean, Ovidiu Busuioc, a trecut de turul I în trei seturi, 3 – 6, 6 – 4 și 6-4 în disputa cu Petre Moise și a pierdut în turul doi în setul decisiv la tie-break în fața lui Albin Mimler, scor 6 – 4, 4 – 6, 6 – 7(3). Cel de-al patrulea sucevean, Alex Năstasă, s-a oprit în primul tur la categoria +50 de ani, după două seturi, 4 – 6 și 6 – 7(4) cu Cornel Florean.

În toamnă va mai avea loc un turneu important de veterani, un fel de Masters, la care vor fi prezenți cei mai buni 8 jucători la fiecare categorie de vârstă.