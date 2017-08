Foresta are şanse să folosească patru seniori în meciul cu Argeş

Fotbal

După venirea investitorilor moldoveni şi francezi, cu ajutorul cărora se încearcă ieşirea din situaţia delicată în care se află clubul, oficialii Forestei Suceava fac toate eforturile pentru a legitima toţi jucătorii veniţi în ultima săptămână la Suceava. Astăzi, de la ora 18.00, în etapa cu numărul patru din Liga a II-a de fotbal, Foresta va primi pe stadionul Areni vizita celor de la FC Argeş, o echipă ce în primele trei etape a contabilizat o victorie şi a făcut un egal. Ca şi în primele trei etape, sucevenii se vor baza pe juniorii clubului Omnia Suceava, pregătiţi de antrenorul Florin Cristescu, dar în teren sunt şanse foarte mari să intre şi patru seniori, dacă vor fi legitimaţi în timp util. Este vorba de foştii jucători ai Sucevei din sezonul trecut Andrei Cerlincă, Tudor Stănescu şi italianul Alessandro Masella. Mai mult, oficialii Forestei speră să-l poată legitima şi pe Issaga Diallo, un mijlocaş central la închidere din Senegal, în vârstă de 30 de ani, ce poate juca şi fundaş central şi care anul trecut a bifat 30 meciuri în prima ligă din Cipru.

„La fel ca-n primele trei etape, va fi un meci foarte greu pentru aceşti juniori ce se sacrifică în această soluţie de compromis, pe care o folosim până la rezolvarea problemelor clubului. Probabil că unii dintre spectatori sunt dezamăgiţi de această situaţie, dar cred că aceşti copii trebuie să fie încurajaţi şi felicitaţi pentru sacrificiul pe care-l fac. În cele trei meciuri cred c-au început să se obişnuiască şi cu meciurile la seniori şi cu Liga a II-a, fapt ce s-a văzut şi la Brăila, când au rezistat 55 de minute, dar doar atât au putut să ducă în faţa unei echipe de seniori. Dacă vor intra şi cei patru seniori în teren, cu siguranţă echipa va avea de câştigat la capitolul experienţă şi siguranţă în joc”, a explicat antrenorul Florin Cristescu.

Tot în această săptămână, oficialii Forestei Suceava fac eforturi pentru a legitima şi alţi jucători, în special seniori, inclusiv pe cei veniţi din afara ţării prin intermediul impresarului francez.

Este vorba Daniel Pappoe, un fundaş central cu o talie impresionantă originar din Ghana, fost junior timp de şapte ani la Chelsea, fotbalist ce a jucat la mai multe cluburi din Anglia, Khalid Chalabi, un atacant format la AS Monaco ce a jucat la câteva cluburi din Franţa, dar şi un mijlocaş de bandă de origine turcă, Seven Can. Pe lângă aceştia a venit şi un preparator fizic din Franţa, Florent Lacasse, fost campion de atletism al Hexagonului ce a mai lucrat şi la englezii de la Crystal Palace şi care este la Suceava de o săptămână şi face câte două antrenamente pe zi.

Sucevenii sunt în discuţii avansate şi cu un antrenor străin, Amar Boumilat, tehnician ce a antrenat echipa elveţiană FC Sion.

Etapa a IV-a

Ripensia Timişoara – ASA Târgu Mureş

Sportul Snagov – CS Afumaţi

Dunărea Călăraşi – CS Baloteşti

Olimpia Satu Mare – AFC Hermannstadt

UTA Arad – CS Mioveni

Pandurii Târgu Jiu – Academica Clinceni

ASU Politehnica Timişoara – Metaloglobus Bucureşti

Ştiinţa Miroslava – Chindia Târgovişte

Foresta Suceava – FC Argeş

Luceafărul Oradea – Dacia Unirea Brăila

Clasament

1 Ripensia Timişoara 3 3 0 0 20-1 9

2 ASA Târgu Mureş 3 3 0 0 11-3 9

3 AFC Hermannstadt 3 3 0 0 6-1 9

4 CS Mioveni 3 2 1 0 8-1 7

5 UTA Arad 3 2 1 0 4-0 7

6 ASU Politehnica Timişoara 3 2 0 1 5-5 6

7 Pandurii Târgu Jiu 3 1 2 0 6-5 5

8 Dacia Unirea Brăila 3 1 1 1 15-8 4

9 FC Argeş 3 1 1 1 4-2 4

10 Chindia Târgovişte 3 1 1 1 5-4 4

11 FC Academica Clinceni 3 1 1 1 5-5 4

12 Sportul Snagov 3 1 1 1 2-3 4

13 Olimpia Satu Mare 3 1 1 1 2-4 4

14 Luceafărul Oradea 3 0 1 2 4-6 1

15 Metaloglobus Bucureşti 3 0 1 2 2-4 1

16 Ştiinţa Miroslava 3 0 1 2 5-9 1

17 Dunărea Călăraşi 3 0 1 2 3-7 1

18 CS Baloteşti 3 0 1 2 0-4 1

19 CS Afumaţi 3 0 1 2 0-5 1

20 Foresta Suceava 3 0 0 3 1-31 0