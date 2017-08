Competiţie

Timp de trei zile, oraşul Gura Humorului a fost gazda turneului cu numărul trei din Circuitul Naţional de MiniRugby, o competiţie rezervată copiilor sub 8, 10 şi 12 ani, ce învaţă să practice sportul cu balonul oval şi care nu aveau un campionat naţional la care să participe. Turneul de la Gura Humorului a fost organizat de Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, cu sprijinul Primăriei Gura Humorului, al Federaţiei Române de Rugby şi al Fundaţiei „Te Aud” România. Ca şi la precedentele două turnee, organizate la Constanţa şi Timişoara, competiţia de la Gura Humorului a avut parte de o participare numeroasă, mai exact 24 de echipe, câte opt la fiecare categorie de vârstă.

Înaintea începerii turneului, CSŞ Gura Humorului a organizat în premieră pentru această competiţie un marş prin oraş cu toţi participanţii, de la sala polivalentă a clubului şi până la stadionul Tineretului, acolo unde s-au desfăşurat meciurile. Judeţul Suceava a fost reprezentat şi de această dată de trei cluburi, gazdele de la CSŞ Gura Humorului, care au avut două echipe, la sub 8 şi 12 ani, pregătite de Andrei Varvaroi şi Mihai Coca, Clubul Sportiv Municipal Suceava, care a participat tot cu două echipe, la sub 8 şi 10 ani, copii ce sunt pregătiţi de Vasile Conache, şi Amicii Suceava, la sub 12 ani, copii pregătiţi de antrenorul Codrin Prorociuc.

Denis Burlacu, de la CSM Suceava, şi Răzvan Ianovici, de la CSŞ Gura Humorului, au fost declaraţi cei mai tehnici jucători la sub 8 şi sub 12 ani

Chiar dacă nu au terminat în primele trei la categoriile lor de vârstă, clubul CSM Suceava şi CSŞ Gura Humorului au avut doi sportivi ce au primit diploma de cel mai tehnic jucător. Astfel, Denis Burlacu, originar din Plopeni şi sportiv la CSM Suceava, a fost desemnat cel mai tehnic jucător la copiii sub 8 ani, iar Răzvan Ianovici, de la CSŞ Gura Humorului, a primit aceeaşi diplomă, la categoria sub 12 ani. Gazdele de la Gura Humorului au participat în premieră şi la under 8, acolo unde au terminat pe locul cinci din opt echipe. La categoria sub 12 ani, humorenii pregătiţi de Andrei Varvaroi şi profesorul Mihai Coca de la Şcoala Cornu Luncii au terminat pe locul şase. În primul meci, gazdele au pierdut cu 0 – 15 disputa cu echipa ce avea să câştige primul loc, Victoria Cumpăna, în meciul doi s-au impus cu 15 – 0 în faţa echipei CSŞ Bârlad, iar în ultimul meci din grupă au pierdut la limită, 0 – 5 cu Timişoara Warriors, pentru ca mai apoi, în meciul pentru locurile 5-6, să primească eseu în ultima fază a meciului cu Săcele, scor 10 – 15.

„Am încercat să organizăm cât mai bine acest turneu şi să ridicăm standardele. Toate echipele au avut facilităţi din partea Primăriei Gura Humorului la obiectivele turistice ale oraşului. Am făcut un marş prin oraş cu toţi participanţii, tocmai pentru a promova rugby-ul, mai ales cel juvenil, dar şi oraşul Gura Humorului. Am avut parte de vreme bună şi de o participare numeroasă. În ce priveşte copiii noştri pot să spun că sunt foarte mulţumit de evoluţia lor, dovedind c-au crescu mult de la primul turneu, de la Constanţa. Antrenamentele făcute în colaborare cu profesorul Mihai Coca de la Şcoala Cornu Luncii şi-au atins scopul, acela de a-i face pe copii să înţeleagă cât mai bine principiile jocului, dar şi să joace în echipă”, a explicat antrenorul şi directorul Clubului Sportiv Şcolar Gura Humorului, Andrei Varvaroi.

CSM Suceava a avut cea mai numeroasă delegaţie, 63 de copii şi părinţi fiind prezenţi la turneu

Ca la fiecare competiţie de copii şi juniori din judeţ şi chiar din ţară, Clubul Sportiv Municipal Suceava a avut o delegaţie numeroasă, formată din nu mai puţin de 63 de persoane. Astfel, copiii din cele două echipe pregătite de Vasile Conache, la sub 8 şi 10 ani, au fost încurajaţi de pe margine de părinţii ce îi susţin din toate punctele de vedere. CSM Suceava a ocupat la final locul VI la ambele grupe de vârstă, într-o competiţie în care rezultatele contează mai puţin şi-n care se încearcă atragerea a cât mai mulţi copii spre tainele sportului cu balonul oval.

„Mă bucur c-am avut parte de susţinerea părinţilor, aşa cum se întâmplă tot timpul la noi în club. Copiii s-au simţit foarte bine, atât în teren, cât şi-n afara lui, au legat noi prietenii şi au făcut mişcare, iar de la o competiţie la alta se descurcă mult mai bine în teren. Avem copii din Băneşti, Plopeni, Ipoteşti sau Suceava, mulţi dintre ei venind cu toată familia la rugby, iar o parte sunt fraţi şi chiar gemeni, evoluând în teren în calitate de colegi de echipă. Organizarea turneului de la Gura Humorului a fost una deosebită şi ţin să-i mulţumesc colegului Andrei Varvaroi pentru organizare şi pentru toate eforturile de a promova rugby-ul din zona Bucovinei”, a declarat antrenorul copiilor de la CSM Suceava, Vasile Conache.