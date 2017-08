Alergare montană

Sâmbătă, municipiul Câmpulung Moldovenesc a fost în premieră gazda unei etape finale a Campionatului Naţional de Alergare Montană, ediţia cu numărul XII, competiţie ce s-a desfăşurat în mulţi ani la Vatra Dornei. În lupta pentru medaliile naţionale au intrat şi atleţii din judeţul Suceava, care la final au câştigat trei medalii de aur, două la individual şi una cu echipa. În competiţia masculină de juniori, proaspătul campion european de alergare montană Gabriel Bularda, de la Clubul Sportiv Municipal Dorna din Vatra Dornei, şi-a respectat statutul de favorit şi a câştigat titlul de campion naţional al României. Sportivul antrenat de Cristian Prâsneac a terminat cei 8 kilometri la o distanţă considerabilă de locul II şi locul III, adică 3, respectiv 4 minute, medaliaţii cu argint şi bronz fiind colegii săi din echipa României care au ieşit vicecampioni mondiali, Adrian Garcea, de la CS Pandurii Târgu Jiu, şi Petru Herman, de la CSŞ Mediaş.

Sportivii de la CSM Dorna Vatra Dornei, club finanţat de Primăria municipiului Vatra Dornei, au reuşit să câştige medalia de aur şi-n proba pe echipe la juniori, alături de Gabriel Bularda punctând şi colegii săi, Marius Rădoi şi Alexandru Miron.

„Mă aşteptam la aceste două medalii de aur, deoarece sportivii noştri au muncit foarte mult în acest an, dovadă fiind şi performanţele obţinute la nivel mondial. În plus, ei sunt elevi şi au făcut mari sacrificii pentru a reuşi să se pregătească foarte bine şi să câştige medalii. Aş vrea să mulţumesc celor din conducerea Primăriei municipiului Vatra Dornei, instituţie de care aparţinem şi care ne finanţează, oferindu-ne condiţii de pregătire şi bani pentru a participa la toate aceste competiţii. În plus, doresc să-i mulţumesc şi sponsorului personal al sportivului Gabriel Bularda, domnul Constantin Coca”, a explicat antrenorul Cristian Prâsneac.

Câmpulungeanca Andreea Doroftei a câştigat titlul de campioană a României la junioare

O altă performeră a judeţului Suceava la aceste naţionale a fost câmpulungeanca Andreea Doroftei, sportivă antrenată la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Erzilia Ţâmpău. Andreea a încheiat în forţă un sezon foarte încărcat, reuşind să câştige medalia naţională de aur chiar la ea acasă, după o cursă terminată cu un avans de 200 de metri în faţa medaliatei cu argint. Andreea Doroftei a reuşit în acest an performanţe notabile la alergare montană, şi anume o medalie de bronz la individual şi una de argint cu echipa României la Campionatul European, dar şi un titlu de campioană mondială de junioare, tot cu echipa României.

Tot la aceste naţionale, un alt sportiv pregătit de Erzilia Ţâmpău, Marius Turcu, s-a clasat al patrulea la juniori, după cei trei vicecampioni mondiali din acest an. Marius a câştigat în acest an medalia de argint cu echipa României la Campionatul Balcanic de juniori.

Campionatul Naţional de Alergare Montană din acest an a fost organizat de Federaţia Română de Atletism cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc, al primarului Mihăiţă Negură, în colaborare cu Asociaţia „Hai în Bucovina”, Pro Natura, Salvamont Suceava, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret şi Asociaţia Judeţeană de Atletism. Reuşita acestui Campionat Naţional se datorează şi sponsorilor ICC Prod., Maghebo, Pro Vogue, Papa Bun, Diastin, Euro Panda, Las Vegas şi Iulmis Foto, dar şi voluntarilor care s-au implicat în această acţiune, antrenorilor şi arbitrilor.

În paralel cu etapa finală a Campionatului Naţional de Alergare Montană, la Câmpulung Moldovenesc s-a desfăşurat şi prima ediţie a Cupei Rarău, un concurs dedicat juniorilor III şi copiilor care fac sau nu performanţă, legitimaţi sau nu la cluburi sportive, tocmai în ideea de a promova această ramură a atletismului.