Ruşinea ruşinilor

Suceava a ajuns să se facă de râs din nou la nivel naţional. Dacă echipa de fotbal Foresta se zbate într-o mocirlă greu de imaginat, iar copiii trimişi în teren sunt învinşi la scoruri astronomice, acum a venit rândul echipei de rugby CSM Bucovina să intre într-o adevărată gaură neagră.

Promovată în Super Liga Naţională de rugby în urma unui meci de infarct derulat pe 3 iunie la Bucureşti împotriva celor de la CS Năvodari, formaţia suceveană dădea peste cap toate calculele hârtiei.

Euforia promovării nu a durat foarte mult şi asta pentru că toată lumea era conştientă că bugetul de la acea oră era total insuficient şi pentru Divizia Naţională de Seniori, darămite pentru Super Ligă.

Totuşi, speranţele au început să licărească din nou după ce Primăria Suceava a anunţat că a crescut bugetul, practic l-a triplat, până la suma de 500.000 de lei. Mai mult, Ministerul Tineretului şi Sportului urma să asigure 300.000 de lei, iar cu aceste sume existau premise ca CSM Bucovina Suceava să poată evolua în Super Liga Naţională de Rugby.

Numai că totul s-a năruit ca un castel de nisip, iar Federaţia Română de Rugby a postat un anunț pe site prin care anunţă sec următorul lucru: „Membrii Biroului Federal au aprobat înscrierea CSM Suceava în Divizia Naţională de Seniori, ediţia 2017/2018”.

Prin acest anunţ, visul de a evolua în primul eşalon valoric al rugbiului din România s-a năruit. S-a dovedit încă o dată că în Suceava sunt oameni care doar vorbesc de susţinerea sportului de performanţă, iar realitatea este cu totul alta.

În afara unei scurte perioade în care echipa de handbal a avut performanţe, de ani buni nimic nu funcţionează în domeniul sportului sucevean. Oraşul pare unul blestemat, asta în ciuda faptului că există un nucleu important de iubitori ai sportului, microbişti care ar umple orice tribune în condiţii de performanţă.

Este mare păcat că ne facem iar şi iar de râs. Dar ce mai contează asta în faţa faptului că suntem bucovineni mândri.

Constantin Vlad: „E mare dezamăgire. Nu puteam să ne înscriem pentru că până acum nu am primit absolut nici un leu”

Chiar dacă de la 1 iunie nu mai poate ocupa oficial funcţia de antrenor principal, din motive de vârstă, Constantin Vlad, omul care este legat de acest sport de zeci de ani, a explicat cum s-a ajuns în această situaţie jenantă pentru oraş, dar şi faţă de sportivii care au obţinut promovarea pe teren.

„Am avut promisiuni de la Primărie şi de la MTS pentru alocarea unor sume de bani. Din păcate, până la această oră, în conturile clubului nu a intrat absolut nici un leu, iar în aceste condiţii nu am vrut să ne facem de râs în Super Ligă. Am găsit jucători cu care să completăm lotul de jucători, dar pentru că nu le-am putut oferi nimic discuţiile au fost sistate”, a precizat Constantin Vlad.

Acesta a spus că atât el cât şi jucătorii sunt dezamăgiţi pentru acest deznodământ, dar speră că rugbiul nu va muri la Suceava după acest episod deloc plăcut.

Potrivit lui Constantin Vlad, sucevenii ar fi putut onora competiţia în Super Ligă cu şase noi jucători care să-i înlocuiască pe cei care s-au retras, respectiv patru pentru linia întâi şi doi pentru linia a doua, iar eforturile financiare nu ar fi fost foarte mari.

„Acesta este adevărul pentru care am ajuns în această situaţie: nu am primit nimic din banii promişi. În plus, ne antrenăm de o lună şi jumătate şi nu avem nici măcar apă caldă pentru un duş. Practic, am supravieţuit cu sprijinul pe care l-am primit de la prieteni şi de la foşti jucători ai echipei”, a menţionat Constantin Vlad.

Lipsa banilor a fost şi motivul pentru care sucevenii nu au putut onora o altă competiţie care s-a derulat în vară, respectiv Cupa Regelui.