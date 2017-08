Rugby

Foştii jucători ai echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, dar şi cei din judeţul Suceava, în special din zona Gura Humorului, vor încălţa din nou ghetele de joc, sâmbătă, în cadrul unei acţiuni în care vor fi implicaţi şi cei mai mici dintre practicanţii sportului cu balonul oval. Sâmbătă, terenul din cadrul Bazei Sportive Unirea din municipiul Suceava va fi gazda etapei cu numărul trei a Turneului Corturilor, o competiţie ce se desfăşoară în afara calendarului oficial al Federaţiei Române de Rugby ce se adresează echipelor de minirugby şi de old-boys. Etapa de la Suceava este organizată de Asociaţia Sportivă „Prietenii Rugby-ului din Bucovina”, în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava şi Departamentul Dezvoltare Moldova Nord din cadrul Federaţiei Române de Rugby. Competiţia va începe sâmbătă dimineaţă, de la ora 9.00, cu meciurile de copii sub 10 ani. În competiţie vor fi copii de la Clubul Sportiv Şcolar din Bârlad, Clubul Sportiv Municipal Suceava, Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, dar şi de la şcolile din Ipoteşti, Plopeni, Băneşti. De la ora 10.00 vor intra în teren foştii jucători de rugby din toată ţara, mai exact echipele Dacii Liberi din Iaşi, Dracula Bucureşti, Rechinii Constanţa, Old Boys Bârlad, Old Boys Paşcani, Old Boys „Fii Vrâncioaiei” din Focşani şi gazdele de la Asociaţia Sportivă „Prietenii Rugby-ului din Bucovina”.

Acţiunea se va termina cu tradiţionala repriză a III-a în comuna Ipoteşti, la Restaurantul „La Rusu”, situat în satul Tişăuţi.

Turneul Corturilor este o competiţie desfăşurată sub motto-ul „Rugby de la mic la mare”, acest proiect derulat în premieră în acest an având ca principal scop creşterea numărului de practicanţi ai sportului cu balonul oval, dar şi a competiţiilor de minirugby în zona Moldovei, promovarea intensă a valorilor jocului de rugby (disciplină, respect, integritate, solidaritate, pasiune), socializarea între echipele de old-boys şi cele de minirugby.

Până acum s-au desfăşurat alte două etape, prima la Bârlad, în perioada 20-21 mai, şi una la Iaşi, în perioada 22-23 iulie, ultima etapă a Turneului Corturilor urmând să se desfăşoare la Focşani, pe 26-27 august.