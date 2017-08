Liga a II-a

Preşedintele Forestei, Andrei Ciutac, şi antrenorul Florin Cristescu au organizat ieri o conferinţă de presă în care au vorbit pe larg despre situaţia actuală de la Foresta. După cum ştiţi, rămasă fără finanţare şi fără jucători, gruparea suceveană s-a prezentat la meciul de debut al Ligii secunde cu o echipă alcătuită din juniori în vârstă de 15, 16 şi 17, crescuţi de Florin Cristescu la clubul Omnia, cedând cu 16-0 meciul susţinut în deplasare, cu Ripensia Timişoara. Drumul până în Banat n-a fost însă lipsit de peripeţii, în condiţiile în care autocarul cu care s-a făcut deplasarea s-a stricat în apropiere de Cluj, iar jucătorii au ajuns la destinaţie la trei dimineaţa, în ziua desfăşurării partidei.

„Din păcate startul campionatului nu ne-a prins într-o postură tocmai comodă, fiind nevoiţi să începem într-o formulă inedită, cu grupa de juniori. Acesta este preţul pe care trebuie să-l plătim dacă dorim să avem în continuare echipă de Liga a II-a la Suceava. Suntem într-o situaţie delicată, pentru că ne aşteaptă sâmbătă un meci greu pe Areni, cu ASA Târgu Mureş, în care vom fi nevoiţi să ne bazăm tot pe aceşti copii. Formează o generaţie foarte bună şi sunt sigur că mulţi dintre ei vor ajunge să confirme şi la seniori. Pe această cale ţin să le mulţumesc celor de la Omnia, deoarece, dacă nu ne săreau în ajutor, nu mai vorbeam acum despre Foresta”, a declarat Andrei Ciutac.

Preluarea Forestei de către noi investitori rămâne de actualitate

Oficialul Forestei speră însă ca această stare de fapt să nu mai dureze mult, iar situaţia să-şi găsească rezolvare.

„Pe perioada verii cred că am discutat cu peste 15 persoane interesate de preluarea Forestei. De aceea am preferat să nu dezvălui nimic până nu se concretizează, deoarece ar fi fost o nebunie generală şi nimeni nu ar fi înţeles nimic. Chiar şi acum negociem cu un grup de investitori şi par a fi cei mai serioşi de până acum. Noi, cei trei membri fondatori n-am pus nici o condiţie în schimbul cedării clubului. Singurul lucru pe care l-am cerut se referă la datoriile de 190.000 de euro, solicitând să fie achitate. Sper ca discuţiile pe care le purtăm acum să fie încununate de succes, iar în caz contrar, să încercăm să rezolvăm problema pe plan local, pentru că trebuie găsită rapid o soluţie, nu putem continua aşa la nesfârşit”, a precizat oficialul Forestei.

Pentru ca lucrurile să reintre în normal, trebuie plătită în primul rând datoria de 70.000 de euro către Fisc, pentru a putea fi accesată finanţarea de la Consiliul Local pe anul în curs. Totodată, trebuie stinse litigiile cu foştii antrenori şi jucători, şi nu în ultimul rând, trebuie aduşi jucători care să ajute echipa să se menţină în eşalonul secund până pe 5 septembrie, când se va încheia perioada de transferări.

„Fac un nou apel către Petrică Ropotă, directorul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, primarul Ion Lungu, Consiliul Local, către toţi oamenii care ne pot ajuta, să facem un efort colectiv pentru a salva această echipă”, a spus Ciutac.

Florin Cristescu solicită susţinerea publicului la meciul cu ASA Târgu Mureş

Florin Cristescu a dezvăluit că varianta de a juca cu grupa sa de copii pentru Foresta în Liga a II-a a venit pe nepregătite.

„E o situaţie foarte grea la club şi noi ne-am asumat această responsabilitate. Prima discuţie am purtat-o cu Andrei Ciutac pe 2 august, cu trei zile înainte de meciul cu Ripensia. Noi aveam alt program pentru perioada următoare, peste o săptămână trebuia să plecăm în cantonament. De aceea am la dispoziţie un lot restrâns numeric, pentru că o parte din copii încă sunt plecaţi în concedii, cu părinţii. Am apelat şi la cei de la Liceul cu Program Sportiv să ne ajute cu 3-4 jucători mai mari ca vârstă, care au evoluat anul trecut pentru Foresta, însă am fost refuzaţi. Mai mult, după meciul de la Timişoara am pierdut doi copii care au plecat cu Selecţionata Sucevei în Ucraina, la Turneul celor 4 Regiuni. Nu vreau să intru în conflict cu nimeni, dar probabil este mai importantă acea competiţie decât salvarea Forestei”, a declarat Florin Cristescu.

Tehnicianul sucevean s-a arătat deranjat şi de reacţiile care au apărut după eşecul usturător din prima etapă şi speră ca publicul de pe Areni să vină în număr mare la stadion, sâmbătă, pentru a a-i susţine necondiţionat pe jucătorii săi în meciul cu ASA Târgu Mureş.

„Deplasarea de la Timişoara a fost un eşec, şi nici nu vreau să aduc în discuţie peripeţiile pe care le-am avut pe drum. Am fost impresionat la finalul jocului, când toţi spectatorii prezenţi pe stadion au început să-i aplaude la scenă deschisă pe aceşti copii, care au încercat să dea totul pe teren. Ajungând acasă, am rămas siderat de comentariile care s-au făcut. Chiar dacă vom pierde, mai mult de trei puncte nu ne pot lua cei de la Târgu Mureş. Sunt echipe care au deja -3 la adevăr după ce au luat bătaie acasă în prima etapă. E un meci pe care îl jucăm din respect pentru competiţie. Am văzut că am fost numiţi Șoimii Pâncota II, dar vom încerca să ne prezentăm cât mai bine, ţinând cont şi de temperatura de afară şi de numele adversarului. Mi-aş dori să vină cât mai multă lume la stadion, să susţină echipa, o echipă formată exclusiv din jucători suceveni. Sunt tineri şi merită încurajaţi, indiferent de rezultatul de pe tabelă. Sper ca lumea să înţeleagă că facem eforturi să avem în continuare o echipă de Liga a II-a la Suceava. Adevăraţii suporteri se vor vedea sâmbătă”, a precizat Florin Cristescu.

10 lei va costa biletul de intrare la meciul cu ASA Târgu Mureş, care va începe la ora 11.00.