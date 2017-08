Fotbal

Ieri, de la ora 17.30, câştigătoarea fazei judeţene a Cupei România, echipa CSM Bucovina Rădăuţi, proaspăt promovată în Liga a III-a de fotbal, a ratat calificarea în faza a doua a competiţiei naţionale, după eşecul cu scorul de 1 – 3 de pe terenul reprezentantei judeţului Botoşani, ACS Transdor Tudora. Elevii antrenorului sucevean Daniel Bălan au primit gol după 10 minute de joc, după o lovitură liberă şi o bâlbâială în careu, 1 – 0 fiind şi scorul la pauză. În partea a doua gazdele şi-au mărit avantajul după o nouă lovitură liberă, iar rădăuţenii au redus din handicap după un henţ comis în propriul careu de un jucător de la Tudora şi un penalty transformat de Cerlincă. Cu cinci minute înainte de finalul partidei, Tudora a stabilit scorul final, 3 – 1, după un gol de generic la capătul unui şut spectaculos de la 25 de metri.

„Am făcut multe greşeli şi am fost dezavantajaţi de un teren denivelat pe care nu prea am putut să pasăm. Echipa din Tudora a câştigat meritat acest meci şi sper să învăţăm din greşelile pe care le-am făcut în acest joc. Am luat două goluri din faze fixe, în care nu am marcat adversarii, şi un euro-gol pe final”, a explicat la finalul meciului antrenorul rădăuţenilor, Daniel Bălan.

CSM Bucovina Rădăuţi a început meciul de la Tudora în formula: Pruteanu, Alecsandru, Vitu, Vişinari, Antonesi, Stănescu, Ionuţ Mihai, Tironiac, Cerlincă, Stoian şi Zaremba, pe parcurs intrând în teren şi portarul Puianu, Ionesi şi Bălan.