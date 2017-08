Tir cu arcul

Doi dintre sportivii secţiei de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Şcolar din Rădăuţi vor reprezenta judeţul Suceava şi România la Campionatul Mondial pentru cadeţi şi juniori, ce va avea loc timp de opt zile, la începutul lunii octombrie, în Argentina. Tudor Buzilă şi Ilinca Fecioru, antrenaţi de Alexandru Deneş, se pregătesc în această perioadă pentru competiţia mondială, dar şi pentru turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului, competiţie ce se va desfăşura după Campionatul Mondial, tot în aceeaşi locaţie din Argentina.

Lotul României va fi format din patru sportivi şi va fi pregătit de antrenorul Alexandru Deneş, pe lângă cei doi arcaşi din Rădăuţi urmând să meargă o sportivă de la CSM Deva şi un sportiv de la CSM Iaşi, România având câte doi reprezentanţi la fiecare categorie de vârstă, câte un băiat şi o fată. Cei doi arcaşi rădăuţeni au avut o evoluţie foarte bună la concursurile naţionale din acest an la cadeţi, unde au câştigat titlurile de campioni naţionali, atât la simplu, cât şi pe echipe mixte, Ilinca Fecioru având în 2017 şi un record naţional doborât. Cei doi vor trage în Argentina pe distanţa de 60 de metri la mondiale, urmând ca la Jocurile Olimpice ale Tineretului, ce vor avea loc la anul, tot în Argentina, să ajungă primii 16 sportivi clasaţi la turneul de calificare, acolo unde vor fi implicaţi doar cadeţii născuţi în anii 2001, 2002 şi 2003. De altfel, Tudor Buzilă este cu un an mai mic decât cadeţii, dar are voie să participe la ambele competiţii, iar Ilinca Fecioru este în primul an de cadete, fiind născută în anul 2002.

„Cei doi sportivi de la CSŞ Rădăuţi au avut un an foarte bun până acum şi sper să confirme acest lucru şi la Campionatul Mondial, dar şi la calificările pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului, unde ne-am propus să mergem să ne calificăm cu ambii, Tudor Buzilă şi Ilinca Fecioru. Campionatul Mondial va fi o competiţie dificilă şi de anvergură ca număr de sportivi, după ce anul trecut au fost nu mai puţin de 89 de ţări, iar în acest an se anunţă peste 100 de naţiuni din toată lumea. În pregătirea pe care o facem pentru aceste competiţii avem mai multe cantonamente la Izvorul Mureşului şi Izvorani, dar şi o competiţie internaţională de verificare, în Polonia”, a declarat antrenorul rădăuţean Alexandru Deneş, cel ce va conduce delegaţia României la mondiale.