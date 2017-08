Handbal

Aflată în perioada de pregătire precompetiţională, echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava începe din această săptămână şi seria meciurilor de pregătire, chiar pe teren propriu. De joi şi până sâmbătă, Clubul Sportiv Universitar din Suceava va organiza la sala de sport „Dumitru Bernicu” din cadrul Liceului cu Program Sportiv din Suceava o nouă ediţie a turneului memorial „Mihai Mironiuc”, o competiţie de tradiţie organizată în memoria marelui handbalist sucevean ce a cunoscut gloria la echipa Minaur Baia Mare. La competiţia din acest an, pe lângă Universitatea Suceava vor fi angrenate şi echipele CSM Focşani 2007, CS Politehnica Iaşi, formaţie ce a reuşit să promoveze în acest an în Liga Naţională, dar şi Ştiinţa Bacău, echipă ce a participat la barajul pentru promovarea în primul eşalon handbalistic, dar n-a reuşit acest lucru.

„De când am reluat pregătirea am insistat mai mult pe acumulările fizice şi mai puţin pe jocul cu mingea şi antrenamentele tehnico-tactice. Pentru noi este un turneu foarte util şi sper să nu avem parte de accidentări, nici aici şi nici la cele ce urmează, deoarece avem un lot mai puţin numeros decât în sezonul trecut. În plus, memorialul Mihai Mironiuc ne va da posibilitatea să vedem şi jucătorii veniţi în această vară, deoarece până acum nu prea am avut cum să-i vedem în joc, dar pot să spun că sunt foarte muncitori la antrenamente”, a declarat antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.

Înaintea acestui turneu, echipa suceveană are şi trei jucători la infirmerie. Sebastian Polocoşer se află în continuare la recuperare şi va reveni abia în luna octombrie sau noiembrie, Cătălin Costea este şi el accidentat, iar portarul Cristi Tcaciuc are o inflamaţie la genunchi.

În perioada 13-15 august, CSU Suceava va avea al doilea turneu de pregătire la Vaslui, acolo unde pe lângă echipa locală Handbal Club vor mai fi prezente formaţiile Ştiinţa Bacău şi CSM Făgăraş.

În perioada 18-20 august, handbaliştii suceveni vor merge la Baia Mare la al treilea şi ultimul turneu de pregătire din această vară, unde vor întâlni echipa Minaur, nou promovată în Liga Naţională, Potaissa Turda şi ucrainenii de la HC ZNTU-ZAB Zaporozhye.

Până pe 3 septembrie, când vor începe noul sezon cu o deplasare foarte dificilă la HC Dobrogea Sud, universitarii îşi doresc să mai facă unul sau două meciuri de pregătire, dar asta în funcţie de lotul valid pe care-l vor avea la dispoziţie la acea oră.

Programul Memorialului „Mihai Mironiuc” 2017 – Sala „Dumitru Bernicu” LPS Suceava

Joi

ora 17.00 CSM Focşani – CS Politehnica Iaşi

ora 18.30 CSU Suceava – Ştiinţa Bacău

Vineri

ora 17.00 Ştiinţa Bacău – CS Politehnica Iaşi

ora 18.30 CSU Suceava – CSM Focşani

Sâmbătă

ora 10.00 Ştiinţa Bacău – CSM Focşani

ora 11.30 CSU Suceava – CS Politehnica Iaşi