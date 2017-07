Incertitudini

Situaţia la echipa locală Foresta Suceava este în ceaţă totală cu numai o săptămână înaintea debutului sezonului din Liga a II-a. La cum se prezintă situaţia în acest moment şansele ca Foresta să ia startul în noul sezon sunt aproape nule şi doar o minune mai poate schimba ceva.

Andrei Ciutac, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, s-a arătat sceptic vizavi de bunele intenţii ale lui Marin Mitran, omul care a anunţat la finalul săptămânii trecute că este interesat să salveze Foresta.

„Domnul Mitran, despre existenţa căruia am aflat din presa locală, nu ne-a contactat deloc. L-am sunat eu şi l-am întrebat care e situaţia şi ce se petrece. Mi-a confirmat că a vorbit cu domnul Moldovan, dar cred că era firesc să discute şi cu noi, cei din conducerea clubului. Dacă are intenţii serioase să vină şi să le pună în practică, dar dacă doreşte să facă o diversiune ar fi mai bine să stea deoparte. A rămas că ne mai auzim la telefon, dar deja timpul este foarte înaintat pentru că sâmbătă începe campionatul. Dumnealui nu a dat nici un termen clar, motiv pentru care cred că ceva este cusut cu aţă albă. Ca să fim bine înţeleşi, noi dorim salvarea clubului şi nu dorim să fim traşi la răspundere pentru un eventual eşec pe această linie, dar credeţi-mă că am mari îndoieli în ceea ce-l priveşte pe domnul Mitran”, a precizat Andrei Ciutac.

Marin Mitran a confirmat vineri pentru Monitorul de Suceava că ar fi interesat, în colaborare cu o serie de investitori din Occident, să preia clubul Foresta.

Contactat telefonic, Marin Mitran a recunoscut că există discuţii pe această temă şi a menţionat că în următoarele zile se va lua o decizie finală.

„Ştiu foarte multe informaţii despre clubul Foresta, inclusiv despre problemele financiare de aici. Am avut mai multe runde de discuţii cu domnul Dumitru Moldovan şi vă pot confirma că negocierile sunt destul de avansate. Mai depindem de o serie de răspunsuri pe care le vom avea zilele acestea şi sper ca totul să fie aşa cum ne-am propus. Suceava este o echipă de tradiţie în fotbalul românesc şi merită salvată, mai ales că şi domnul primar şi-a manifestat mereu interesul pentru a sprijini financiar formaţia. Oricum, chiar dacă vom bate palma sunt multe de făcut la club, mai ales că timpul până la începerea campionatului nu este prea lung. Deocamdată, nu vreau să spun mai multe, dar m-aş bucura foarte mult să rezolvăm această situaţie”, a fost declaraţia de vineri a lui Marin Mitran.

Originar din Salonta, judeţul Bihor, Marin Mitran a activat în calitate de vicepreşedinte la clubul Zimbru Chişinău, dar şi la altă formaţie de peste Prut, Milsami Orhei. De asemenea, el a mai lucrat în Moldova şi la Federaţia de fotbal.

Dacă la nivel declarativ există speranţe, trebuie spus că la club situaţia este dezastruoasă. Foresta mai are sub contract în acest moment doar doi jucători, Buziuc şi Florescu, iar termenul limită pentru legitimare este vineri, 4 august.

Andrei Ciutac a recunoscut că situaţia este disperată şi a spus tranşant că nu ştie dacă echipa se va prezenta la meciul din prima etapă de pe terenul celor de la Ripensia Timişoara.

„Dacă nu vom găsi soluţii în extremis vom anunţa Federaţia Română de Fotbal cu 2-3 zile înainte pentru a nu crea probleme în derularea Ligii a II-a”, a anunţat Andrei Ciutac.

În afară de faptul că nu are jucători, clubul a adunat şi datorii de circa 200.000 de euro, din care jumătate trebuie achitaţi urgent către Fisc pentru a putea spera la reluarea finanţării de către municipalitate.