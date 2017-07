MiniRugby

La finalul acestei săptămâni, cei mai mici dintre rugbiştii din judeţul Suceava vor participa, la Timişoara, la etapa a doua a Circuitului Naţional de MiniRugby, o competiţie organizată de Federaţia Română de Rugby pentru grupele de vârstă ce nu beneficiază de un Campionat Naţional, adică pentru juniori sub 8, 10, 12 şi 14 ani. Prima etapă s-a desfăşurat la Constanţa, în organizarea clubului Cleopatra, turneu la care din judeţul Suceava au participat patru echipe. Ca şi la primul turneu, la etapa a doua Clubul Sportiv Municipal Suceava va fi prezentă cu două echipe, la copii sub 8 şi 10 ani, ambele pregătite de antrenorul Vasile Conache, Clubul Amicii Suceava va participa cu o echipă la sub 12 ani, pregătită de antrenorul Codrin Prorociuc, în timp ce Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului va merge la Timişoara cu o echipă de juniori sub 12 ani, pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi.

„Acest turneu de la Timişoara trebuia să se desfăşoare pe durata a trei zile, dar la cererea anumitor cluburi s-a condensat pe durata a două zile, şi asta în principal din lipsa fondurilor. Noi participăm la acest Circuit Naţional de MiniRugby în special pentru ca aceşti copii ce nu fac de o perioadă mare acest sport să aibă cât mai multe meciuri în picioare şi să crească în valoare. Ne dorim să atragem şi să avem cât mai mulţi copii la aceste grupe mici de vârstă, astfel încât să avem o masă de jucători pe care să-i pregătim cât mai bine pentru juniorii sub 15 ani, prima categorie la care există Campionat Naţional şi unde în acest an am ieşit campioni ai României”, a explicat antrenorul copiilor şi juniorilor sub 12 ani de la CSŞ Gura Humorului.

La Timişoara, echipa sub 8 ani de la CSM Suceava, pregătită de Vasile Conache, echipă care la prima etapă a ocupat locul III, va evolua alături de alte patru cluburi, Şoimii Bucureşti, Şoimii Câmpia Turzii, Warriors Timişoara şi CSM Sibiu. La sub 10 ani, echipa antrenată de Vasile Conache va fi alături de CSO Pantelimon Bucureşti, Şoimii Bucureşti, Warriors Timişoara şi CSM Câmpia Turzii.

La ultima şi cea mai mare dintre categoriile de vârstă, cea sub 12 ani, vor fi 10 echipe ce şi-au anunţat participarea, ACS Amicii Suceava, pregătită de Codrin Prorociuc, CSŞ Gura Humorului, pregătită de Andrei Varvaroi, Şoimii Bucureşti, Victoria Cumpăna, gazdele de la Warriors Timişoara, RC Arieşul Mihai Viteazu, CSO Pantelimon, Rugby Săcele, CSŞ Bârlad şi RC Antonio Junior din Bucureşti.

Cea de-a treia etapă a Circuitului Naţional de MiniRugby va avea loc în perioada 18-20 august, la Gura Humorului, iar ultima, la Bucureşti, în luna septembrie.