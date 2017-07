Judo

Joi, trei dintre sportivii secţiei de judo de la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului, alături de antrenorul Mihai Pascal, vor pleca în Grecia, la Salonic, acolo unde în perioada 27 – 31 iulie vor intra în lupta pentru medalii la Campionatul Balcanic de juniori sub 15 ani. La această Balcaniadă vor fi prezenţi aproximativ 360 de sportivi din nouă ţări, câte doi din fiecare ţară la cele zece categorii, atât la băieţi, cât şi la fete. Lotul României va fi format din judoka ce au reuşit să câştige aurul şi argintul la Campionatul Naţional de juniori sub 15 ani. Astfel, din lotul României va face parte sportivul Marian Drelciuc, ce-n acest an a reuşit să devină vicecampion naţional la categoria 60 de kilograme, dar şi Rafael Varac, campion naţional al României la categoria 66 de kilograme. Printre cei trei humoreni ce vor lupta pe tatami la Campionatul Balcanic se află şi o fată, Gabriela Boroianu, sportivă ce a reuşit să câştige aurul naţional la categoria 44 de kilograme.

Antrenorul celor trei judoka de la CSȘ Gura Humorului, Mihai Pascal, este încrezător că sportivii săi vor face o figură frumoasă la Balcaniada din Grecia.

„Cei trei sportivi au avut o comportare foarte bună la Campionatul Naţional şi de aceea mergem să ne batem la medaliile balcanice. Sper ca toţi trei să urce pe podium, mai ales că ne-am pregătit foarte bine, cu două antrenamente pe zi la Gura Humorului, începând cu data de 3 iulie”, a declarat antrenorul humorean, Mihai Pascal.

Secţia de judo a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a avut o comportare excepţională la Campionatul Naţional pentru juniori sub 15 ani, acolo unde clubul a terminat pe locul II din 176 de cluburi din ţară în clasamentul general al medaliilor, cu două locuri I, un loc II şi două locuri III la individual şi un aur naţional cu echipa de fete.

Un alt sportiv valoros al clubului din Gura Humorului, Luis Horga, se află în pregătire cu lotul naţional al României sub 18 ani, cu care a participat în acest an la Cupa Europei. Luis Horga este în primul an de juniori under 18, el având 16 ani, şi este cooptat în lotul cu care România va participa la anul la Campionatul European sub 18 ani.