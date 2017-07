Canotaj

Cel mai titrat canotor al momentului de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari, pregătit de antrenorul Ioan Despa, se află în această săptămână în Bulgaria, acolo unde este angrenat în lupta pentru o medalie la Campionatul Mondial de tineret. Cosmin Pascari, aflat în primul an la tineret, şi colegul său de barcă, Mihăiţă Țigănescu, canotor ce provine tot din judeţul Suceava, din Horodnic de Jos, sunt cei mai tineri concurenţi din proba de dublu rame, ambii având 19 ani. Ieri dimineaţă, în calificările probei de dublu rame, cei doi sportivi au reuşit să-şi asigure un loc în semifinalele competiţiei de sâmbătă, după ce-au terminat seria din care au făcut parte pe poziţia a doua. Cei doi canotori români au plecat încrezători în această probă, după locul IV ocupat la etapa de Cupă Mondială de la Lucerna pentru seniori, şi după primii 500 de metri aveau doar o secundă în spatele gemenilor din Franţa, Thibaud şi Guillaume Turlan, sportivi ce sunt cu doi ani mai mari decât Cosmin şi Mihăiţă. Barca României s-a ţinut la o secundă de locul I şi după 1000 de metri, dar în partea a doua a cursei a pierdut o secundă la 1500, trecând linia de sosire la cinci secunde şi jumătate în spatele francezilor. Cel de-al treilea echipaj calificat direct în semifinale a fost cel al Germaniei, ajuns la trei secunde şi ceva în spatele românilor.

„După finala de la Cupa Mondială de la Lucerna eram favoriţi astăzi, iar francezii, deşi au câştigat, nu au avut nimic în plus, doar că am fost noi mai puţin concentraţi. Suntem mai motivaţi, cu mai multă încredere şi sperăm la un rezultat foarte bun, chiar dacă suntem foarte mici. Noi abia am venit de la juniori şi ne-au băgat la seniori, iar acum la tineret”, a declarat după cursă Cosmin Pascari, canotor ce reprezintă clubul CSM Suceava la mondialele de tineret.

Geanina Beleagă, sportivă descoperită şi crescută la CSM Suceava, este favorită la o medalie în proba de dublu vâsle categorie uşoară

La aceste Campionate Mondiale de tineret din Bulgaria participă şi Geanina Beleagă, o canotoare descoperită şi crescută tot de antrenorul Ioan Despa la Clubul Sportiv Municipal Suceava. Aflată în prezent la clubul Steaua Bucureşti, Geanina Beleagă a concurat ieri în calificările probei de dublu vâsle alături de colega sa de barcă, Ionela Lehaci, o sportivă ce a plecat tot din judeţul Suceava. Aflate în ultimul an la tineret, Geanina Beleagă şi Ionela Lehaci au făcut o cursă tactică în seriile de ieri, iar la 1000 de metri aveau deja trei secunde şi jumătate în faţa echipajului din Grecia, la 1500 au avut aproape şase secunde, iar pe ultimii 500 de metri şi-au păstrat acest avans, câştigând cursa cu cel mai bun timp din toate seriile, 7 minute şi 47 de sutimi de secundă.

„A fost o cursă ca pentru serii, dar vor urma semifinalele şi finala, care vor fi mult mai grele. Noi ne dorim să ne întoarcem cu medalia de aur”, a declarat după cursă Ionela Lehaci. Gianina Beleagă ţinteşte mult mai sus decât titlul mondial şi spune că „suntem ultimul an de tineret, sperăm să fie cel mai bun, să rămânem în istoria acestor campionate mondiale cu un timp foarte bun, poate şi record”.

Tot ieri, un alt sportiv ce a fost descoperit şi format în judeţul Suceava, la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane” Fălticeni, Ciprian Tudosă, a concurat în proba de 8+1, alături de Cristian Ivaşcu, Alexandru Mătincă, Constantin Adam, Alexandru-Cosmin Macovei, Constantin Radu, Sergiu Bejan, Robert Dedu şi Adrian Munteanu, dar din păcate barca României a terminat pe locul cinci, deşi a fost pe locul II o mare parte din cursă. Sportivii sunt astfel sunt nevoiţi să tragă din nou astăzi, în recalificări.

Până ieri, România avea trei echipaje calificate în finalele Campionatului Mondial de tineret, mai exact, cel de patru vâsle feminin, patru rame cu cârmaci masculin şi dublu rame feminin, iar celelalte luptă astăzi şi mâine în semifinale sau în recalificări, pentru un loc în cursele pentru medalii.

Începând cu semifinalele de vineri după-amiază, cursele de la Campionatul Mondial de Canotaj pentru Tineret vor putea fi vizionate live, pe pagina de facebook a Federaţiei Române de Canotaj.