Drift

Sâmbătă şi duminică, pe partea superioară a drumului ce leagă Pojorâta de Rarău s-a disputat cea de-a treia etapă din cadrul Campionatului Naţional de Drift, o rundă ce a adus la start 30 dintre cei mai buni piloţi din România, Bulgaria şi Ungaria, cinci dintre ei fiind la clasa semipro, iar 26 la clasa pro.

Această etapă a fost organizată de Asociația ”Hai în Bucovina”, alături de partenerii ”Romanian Drift Community” și ”Grupul de Firme Calcarul”.

Vineri, în prima zi a evenimentului, iubitorii acestui sport şi nu numai au putut să admire maşinile de concurs pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Câmpulung Moldovenesc, acolo unde a avut loc o prezentare a piloţilor şi a bolizilor pe care urmau să-i stăpânească în confruntarea de pe TransRarău. Sâmbătă, de dimineaţă şi până la ora 15.00, concurenţii au avut antrenamente libere în prezenţa unui public numeros, venit special pentru o porţie de adrenalină la înălţime. Vremea foarte schimbătoare le-a dat bătăi de cap organizatorilor, dar şi piloţilor, însă, din fericire, ploaia nu a afectat foarte mult competiţia şi spectacolul de pe şosea. Astfel, sâmbătă după-amiază, începând cu ora 17.00, doar primii piloţi au prins un asfalt ceva mai umed. Printre aceştia s-a numărat şi experimentatul pilot sucevean Răzvan Frăţianu, campion naţional în 2011 şi de două ori vicecampion în 2012 şi 2014, intrat în calificări în prima rundă a clasei pro.

„Anul trecut, etapa de pe TransRarău a fost considerată cea mai frumoasă şi spectaculoasă din tot campionatul, inclusiv de reviste de specialitate, şi sunt sigur că şi-n acest an se va întâmpla la fel. Este un traseu periculos, dar în acelaşi timp foarte frumos, diferit de celelalte, în care orice greşeală poate să ducă la avarierea maşinii şi în consecinţă la ieşirea din concurs. Din fericire n-au fost incidente grave şi chiar dacă s-au mai ciocnit maşinile între ele, mai ales la urcarea în tandem, unii piloţi au reuşit să le repare în timp util. Și-n acest an am avut parte de un public minunat şi numeros, ce ne-a încurajat şi aplaudat pe tot parcursul etapei”, a declarat Răzvan Frăţianu, cel mai experimentat pilot din judeţul Suceava, originar din Câmpulung Moldovenesc.

Dublu campion european, Călin Ciortan a câştigat etapa de pe Rarău şi este noul lider în clasamentul general

Ca şi anul trecut, în etapa de pe TransRarău duelurile au fost foarte spectaculoase, unele la limită, arbitrii luând în considerare patru criterii, viteza maşinilor, unghiul de derapaj controlat, trasa maşinilor, dar şi spectacolul. Dealtfel, driftul este o probă sportivă în care parcurgerea traseului se realizează prin supravirare, în mod intenţionat, folosindu-se acceleraţia, frâna şi direcţia, pilotul reuşind astfel să obţină controlul autovehiculului. Controlul acestuia se face în derapaj permanent, în unghi faţă de axul traseului prestabilit.

Duminică, în cea mai importantă zi a etapei cu numărul trei, în prezenţa a peste 1.500 de spectatori, cei mai titraţi piloţi de drift din cele trei ţări s-au luptat pentru medalii, la clasa pro cei mai buni 16 piloţi duelându-se în tandem, sistem ce a făcut cursele şi mai spectaculoase şi pline de adrenalină pe un traseu periculos.

Revenit anul trecut în Campionatul României, după o pauză de trei ani în care a câştigat două titluri europene, Călin Ciortan a reuşit să câştige etapa de pe Rarău, după o finală cu Sorin Ene, câştigătorul de anul trecut al acestei etape şi cel ce ocupă locul doi în clasamentul general. Pentru Călin este a doua victorie în trei etape, iar cu punctele adunate la Suceava a devenit noul lider în clasamentul general. Suceveanul Răzvan Frăţianu a terminat etapa a treia pe locul 9 la clasa pro, loc pe care-l ocupă şi-n clasamentul general.

La clasa semipro, organizatorii au considerat că traseul este prea periculos pentru finale în tandem, având în vedere experienţa mai mică a piloţilor, iar clasamentul s-a făcut în urma concursului individual. Etapa a fost câştigată de bulgarul Georgi Kazakov, pilot ce şi-a mărit numărul de puncte în fruntea clasamentului general. Locul II în etapa de pe Rarău a fost ocupat de un pilot din Câmpulung Moldovenesc, Florin Olenici, ce-n clasamentul general ocupă locul patru, la doar 10 puncte de medalia de bronz. Un alt pilot din Câmpulung Moldovenesc a fost Bogdan Pădurariu, iar din comisia de arbitri a făcut parte Andrei Troașe, tot din Câmpulung Moldovenesc.

Următoarea etapă va fi la Constanţa, în luna august, iar ultima se va desfăşura la Bucureşti, în luna septembrie.