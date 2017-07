Istoria se repetă

Handbaliștii suceveni riscă să rămână fără o parte din finanțarea alocată de la bugetul local al municipiului reședință de județ, cum s-a întâmplat și în a doua jumătate a anului trecut, dacă nu aduc cât mai rapid justificări pentru banii de care au beneficiat în prima jumătate a anului.

„Noi deja le-am dat jumătate din banii alocați în bugetul acestui an, am vrut să le dau bani și luna aceasta, dar nu se poate, pentru că nu au adus deconturile pentru sumele deja folosite. Pățim ca anul trecut, când rectorul Valentin Popa a venit în ședința de Consiliu Local să ne țină lecții că nu am dat banii la handbal...

Îi rog să aducă justificările pentru cei 0,6 milioane de lei pe care i-au primit, să le putem da bani mai departe. Astăzi nu le-au adus și suntem într-un blocaj. Astea sunt regulile, după folosirea a 50% din suma alocată trebuie aduse justificările, pentru a putea fi făcute noi plăți”, a declarat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean a felicitat echipa Universitatea Suceava pentru performanța de a deveni campioană universitară europeană, dar, în același timp, și-a exprimat nemulțumirea de a vedea că principalul finanțator al acestui sport, Primăria Suceava, nu a fost menționat deloc.

„Mai mult, rectorul USV a spus că principalul finanțator al echipei este Universitatea, în condițiile în care Primăria le-a alocat 1,2 milioane de lei în acest an... Sunt banii sucevenilor și era normal să fim menționați drept principal finanțator”, a adăugat Lungu.

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a reuşit o performanţă deosebită, izbutind să cucerească sâmbătă după-amiază Campionatul European Universitar găzduit de localitatea Malaga, din Spania. Meciul decisiv pentru titlu a fost câștigat la limită, cu 23-22, în confruntarea cu Universitatea Duisburg-Essen (Germania).

Campionatul European Universitar de la Malaga s-a desfăşurat cu participarea a 12 echipe: Universitatea din Porto (Portugalia), Universitatea din Split (Croaţia), Universitatea din Duisburg-Essen (Germania), Universitatea din Barcelona (Spania), Universitatea din Montpellier (Franţa), Universitatea Marmara (Turcia), Universitatea din Rzeszow (Polonia), Universitatea din Basel (Elveţia), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea Goethe Frankfurt (Germania), Universitatea din Malaga (Spania) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România).