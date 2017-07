Handbal

Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a reuşit în premieră o performanţă extraordinară, şi anume să câştige Campionatul European Universitar, ce a avut loc în localitatea Malaga, din Spania. Duminică noapte, după miezul nopţii, cei 12 jucători alături de stafful echipei au ajuns acasă, la Suceava, unde au fost aşteptaţi şi felicitaţi de mai mulţi suporteri, prieteni, dar şi de o parte din conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare”, mai exact rectorul Valentin Popa, prorectorul Mihai Dimian şi decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Petru Ghervan.

Primiţi în holul corpului A din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, handbaliştii au avut parte de o surpriză plăcută, şi anume o promisiune că vor fi premiaţi substanţial pentru această performanţă, promisiune ce a venit chiar din partea rectorului Valentin Popa.

„Mă bucur că avem în universitatea noastră o echipă de handbal ce a reuşit să câştige titlul de Campioană Europeană Universitară. Vă felicit din toată inima şi atât eu, cât şi toţi cei de aici şi nu numai suntem mândri de voi, pentru că ne-aţi făcut o vară frumoasă. Sper ca şi la anul, când sunteţi obligaţi să participaţi din nou, să faceţi o surpriză frumoasă. În acest weekend, înainte ca voi să câştigaţi finala, noi ne-am gândit să vă premiem pentru rezultatele frumoase, chiar şi până-n finală, iar acum, cu atât mai mult pentru faptul că aţi devenit campioni europeni. Marţi voi propune Consiliului de Administraţie al Universităţii o bursă excepţională <Ştefan cel Mare> pentru echipa de handbal a universităţii noastre, în valoare totală de 10.000 de euro. Sunt sigur că pe lângă bursele noastre vor veni premieri şi din partea ministerului şi poate şi din partea sponsorilor, dar oricum noi suntem principalii voştri finanţatori şi principalii voştri prieteni. Îmi doresc să jucaţi la fel de frumos şi-n continuare şi să ne bucuraţi cu jocul vostru de fiecare dată”, a spus rectorul Valentin Popa, înainte de a ciocni un pahar de şampanie cu campionii europeni universitari.

Andrei Olariu a fost golgheterul sucevenilor în finala pentru aur, cu nouă reuşite

Unul dintre jucătorii de bază ai echipei universitare la europeanul din Spania a fost Andrei Olariu, aflat la primul campionat continental, ce a înscris cele mai multe goluri în finala mare, în tot turneul surprinzându-şi adversarii pe contraatac.

„Acest campionat european universitar a fost o experienţă unică în cariera mea de până acum, deoarece la echipa de juniori unde am evoluat nu am avut parte de medalii. Am pornit greu, iar în primul meci am jucat într-o sală incomodă, de fapt era o pistă de atletism în care era pus un teren în mijloc. Chiar dacă am condus până pe final, oboseala de pe drum şi-a spus cuvântul şi am pierdut. După, am luat fiecare meci în parte şi ne-am concentrat foarte bine, iar cel mai important este c-am crezut în şansa noastră şi am reuşit să trecem peste oboseala foarte mare acumulată în fiecare meci, de la o zi la alta şi cu ajutorul masajelor, dar şi al recuperării la bazin. A fost foarte greu, deoarece la fiecare meci plecam ca outsideri, în semifinală, dar mai ales în finală, unde antrenorul nemţilor s-a bucurat că jucau cu noi, fiind convins că nu are cum să piardă cest meci.

Un moment important a fost victoria cu gazdele de la Malaga, unde am avut de luptat cu adversarii, cu publicul şi cu arbitrii. Acea victorie ne-a dat încredere că putem mult mai mult şi am trecut peste oboseală, iar în finală ne-am gândit că trebuie să câştigăm, dacă tot am ajuns acolo şi ne-am completat foarte bine unul pe altul”, a explicat Andrei Olariu, handbalist ce evoluează la CSU Suceava.

Studenţii suceveni au venit din vacanţă pentru a reprezenta România la europenele universitare

Opt dintre componenţii echipei Universităţii „Ştefan cel Mare”, handbalişti ce evoluează în Liga Naţională, au venit din vacanţă special pentru a participa la Campionatul European. De altfel, primul şi singurul meci pierdut la turneu, cel cu nemţii pe care i-au învins în finală, avea să fie un joc în care sucevenii s-au reacomodat la efort. Unul dintre stâlpii apărării sucevene, dar şi unul dintre principalii marcatori, interul Gabriel Burlacu, crede că cel mai greu meci a fost cel cu gazdele de la Malaga.

„A fost un turneu dificil, primul pentru mine, după ce anul trecut am mai avut o şansă, dar din păcate am fost accidentat. Mă aşteptam să fie un turneu greu, deoarece ştiam că vin echipe din ţări precum Franţa, Germania sau Spania, unde handbalul este foarte dezvoltat. După eşecul din primul meci am vrut să dovedim că nu suntem outsideri, aşa cum eram cotaţi, fără nici o şansă, ci avem jucători de valoare. Am vrut să ne luăm revanşa în faţa nemţilor şi singura şansă era doar în finală să demonstrăm că nu-s mai buni decât noi. Din punctul meu de vedere, cel mai dificil meci a fost cu Malaga, deoarece arbitrii au încercat să tragă cât mai mult cu gazdele, dar până la urmă important este c-am câştigat şi ne-am calificat mai departe. În semifinale ne-am motivat foarte bine şi cred că francezii n-au avut şanse de a spera, chiar dacă erau favoriţi. Până la urmă a fost un turneu amical, în care s-a urmărit socializarea şi interacţiunea studenţilor şi-n afara terenului”, a declarat Gabriel Burlacu.

Cel de-al doilea stâlp al apărării sucevene de la acest turneu, dar şi un pivot foarte eficient în atac şi-n loviturile de la 7 metri, Bogdan Baican, s-a temut ca echipa să nu cadă fizic, mai ales că titularii au fost nevoiţi să joace foarte mult, dar din fericire au trecut peste şi au terminat cu bine acest turneu.

„A fost o experienţă grozavă să particip la o competiţie europeană cu echipa Universităţii <Ştefan cel Mare> din Suceava. Având în vedere că veneam după o pauză de o lună de zile din orice competiţie, am început mai greu şi speram să nu cădem fizic pe parcursul jocurilor, dar până la urmă am strâns rândurile şi am reuşit să câştigăm competiţia.

Sunt extrem de fericit c-am adus cupa la Suceava şi am reprezentat cu mândrie Universitatea <Ştefan cel Mare> şi oraşul Suceava într-o competiţie europeană”, a menţionat Bogdan Baican.

La finalul turneului de la Malaga, Cristian Tcaciuc a fost declarat pe bună dreptate cel mai bun portar al competiţiei, intervenţiile sale salvatoare având o contribuţie majoră la câştigarea turneului. Alături de el, din lotul Universităţii Suceava condus de antrenorul Adrian Chiruţ au mai făcut parte studenţii: Adi Târzioru, Gabriel Burlacu, Mihai Sandu, Bogdan Baican, Iulian Alexa, Andrei Olariu, Cătălin Costea, Adrian Usturoi, Ovidiu Bădeliţă, Daniel Ionasciuc şi Octavian Andreica.