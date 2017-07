Handbal

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava reprezintă în aceste zile România la Campionatul European Universitar de Handbal, ce se desfăşoară în Spania, la Malaga. Cu o echipă formată din şapte jucători ce evoluează în Liga Naţională la CSU, Cristian Tcaciuc, Alexa, Târzioru, Burlacu, Mihai Sandu, Baican şi Olariu, alături de alţi cinci studenţi ce au făcut handbal la juniori, universitarii au pierdut primul meci cu 17 – 22, după ce-au condus la pauză la un gol şi au cedat pe final din cauza oboselii în faţa echipei Universităţii Duisburg-Essen din Germania. Miercuri seară, în meciul decisiv pentru calificarea mai departe, sucevenii pregătiţi de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei au reuşit să se califice în sferturile de finală ale competiţiei, graţie victoriei la 12 goluri, scor 36 – 24, în faţa echipei Universităţii Marmara din Turcia. În prima parte, după 10 minute, sucevenii s-au distanţat la cinci goluri, iar până la pauză şi-au menţinut un avantaj constant, pe final turcii apropiindu-se la două goluri, 16 – 14. În debutul reprizei secunde, adversarii s-au apropiat la un gol, dar mai apoi sucevenii s-au apărat mult mai bine şi şi-au mărit treptat diferenţa pe tabelă, încheind meciul la scorul de 36 – 24.

„Am condus pe tot parcursul acestui meci şi am câştigat fără probleme, o victorie ce ne-a dus în sferturile de finală. Am reuşit să rulăm tot lotul şi acest lucru ne-a mai ajutat să ne odihnim cât de cât titularii. Ne aşteaptă un meci mult mai greu în sferturi cu gazdele de la Universitatea din Malaga, echipă ce a câştigat ambele meciuri din grupă şi care are o linie omogenă de 9 metri. Vom vedea la ora meciului cum vom aborda jocul şi, cel mai important, cum să ne dozăm energia pentru a scoate un rezultat bun, deoarece există o stare de oboseală în lot”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Universitarii urmau să joace meciul din sferturile de finală aseară, de la ora 21.00 a României. Dacă vor fi câştigat, merg în semifinale. În caz contrar, vor juca pentru locurile 5 – 8.