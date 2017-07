Competiţie

În perioada 30 iunie - 2 iulie, la Vatra Dornei s-a desfăşurat turneul internaţional de fotbal Dorna Junior Football Festival. Manifestarea organizată de CSM Dorna şi ACS IOMY, având ca parteneri Primăria municipiului Vatra Dornei şi AJF Suceava, a reunit 44 de echipe din judeţele Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Bacău, Suceava şi din Republica Moldova, formate din jucători copii născuţi între anii 2005 – 2011. Meciurile s-au disputat pe Stadionul Municipal şi la Baza Sportivă Yanis, invitatul special al turneului fiind cunoscutul internaţional Miodrag Belodedici.

,,Ne bucurăm că acest proiect are continuitate la Vatra Dornei şi am reuşit să ridicăm cu mult ştafeta faţă de prima ediţie. Au fost trei zile perfecte pentru fotbal în care peste 400 copii şi-au demonstrat calităţile în faţa fostului mare jucător de fotbal Miodrag Belodedici. Mulţumesc tuturor celor implicaţi, pentru că am avut parte de o susţinere foarte mare şi asta ne dă încredere în organizarea următoarei ediţii. La Vatra Dornei oamenii încă iubesc fotbalul, dovadă fiind şi numărul mare de spectatori prezenţi la această competiţie”, ne-a declarat prof. Ionel Nemeş, promoter turneu.

La finalul turneului cele mai bune echipe şi cei mai buni sportivi au fost recompensaţi cu diplome, cupe, medalii şi premii oferite de sponsorii turneului: Aqua Carpatica, Las Vegas, Aura, Coloana Center, Automeister, Acerbis.

Clasamente:

Copii născuţi în anul 2005

Locul 1 Inter Viişoara

Locul 2 Unirea Ruginoasa

Locul 3 CSM Dorma

Cel mai bun jucător: Râpan Aljandro – Inter Viişoara; Golgeterul turneului: Ţăran Daniel – CSM Dorna; Cel mai bun portar: Ignat Dragoş

Copii născuţi în anul 2007

Locul 1 Vitorul Năsăud

Locul 2 ACS Juniorul Suceava

Locul 3 Dacia Chişinău

Cel mai bun jucător: Necşută Manu – ACS Juniorul Suceava; Golgeter: Musteaţă Bogdan – Dacia Chişinău; Cel mai bun portar: Figan Mihai – Viitorul Năsăud

Copii născuţi în anul 2008

Locul 1 CSM Politehnica Iaşi;

Locul 2 CSM Dorna

Locul 3 ACS Juniorul Suceava

Cel mai bun jucător: Nacu Alex – CSM Dorna; Golgeter: Ilie Vlad – CSM Politehnica Iaşi; Cel mai bun portar Spac Teodor – CSM Dorna

Copii născuţi în anul 2009

Locul 1 CSM Politehnica Iaşi

Locul 2 LPS Bistriţa

Locul 3 LPS Suceava

Cel mai bun jucător: Ploscar Robert – LPS Bistriţa; Golgeter: Stoica Ricado – CSM Politehnica Iaşi; Cel mai bun portar: Pelcer Ştefan

Copii născuţi în anul 2010

Locul 1 ACS Profy Botoşani

Locul 2 CN Nicu Gane Fălticeni

Locul 3 Gloria Bistriţa

Cel mai bun jucător: Muraru Sebastian – CN Nicu Gane Fălticeni; Golgeter: Stărică Răzvan – ACS Profy Botoşani; Cel mai bun portar: Parfeni David – CSM Dorna

Copii născuţi în anul 2011

Locul 1 CSM Dorna

Locul 2 AS Play Bacau

Locul 3 AS Foresta Fălticeni

Cel mai bun jucător: Vasilcă Şerban – Play Bacău; Golgeter: Odochian Tudor - CSM Dorna; Cel mai bun portar: Iordache Răzvan – CSM Dorna