Canotaj

Luna iulie va fi una foarte încărcată pentru cel mai bun canotor al momentului de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari. Deşi este la tineret în primul an, sportivul antrenat de Ioan Despa s-a antrenat în acest an cu lotul de seniori al României, cu care participă în acest sfârşit de săptămână la Cupa Mondială ce se desfăşoară la Lucerna, în Elveţia, un concurs ce are ca scop verificarea pentru Campionatele Mondiale de Canotaj. Cosmin Pascari va lua startul în proba de 2 rame alături de Mihăiţă Țigănescu, un canotor originar din Horodnicu de Jos, aflat şi el în primul an la tineret, ce în acest moment activează la clubul Dinamo Bucureşti. Cei doi canotori din judeţul Suceava vor lupta pentru o medalie în aceeaşi probă, în perioada 20 – 23 iulie, la Campionatul Mondial pentru tineret, competiţie ce va avea loc în Bulgaria. O săptămână mai târziu, Cosmin Pascari va intra, alături de alţi colegi de la secţia de canotaj a clubului CSM Suceava, în cursa pentru medalii la Campionatul Naţional rezervat seniorilor, ce se va desfăşura în perioada 28 – 29 iulie, la Snagov. Cosmin Pascari are performanţe excelente la nivel internaţional de juniori, cu două titluri de campion mondial şi unul de vicecampion în ultimii trei ani, cu barca de 4 rame, dar şi un bronz cu barca de 8+1 în 2014, un argint la 4 rame în 2015 şi tot un argint în 2016, în proba de 2 rame, toate trei la Campionatele Europene de juniori.

„Cosmin Pascari este în primul an la tineret, dar prin muncă şi cu talentul său nativ a reuşit să ajungă la seniori, unde îi prevăd o carieră strălucită. Sper ca la Cupa Mondială să facă o cursă cât mai bună, deoarece va lupta cu seniori, iar mai apoi, la Campionatul Mondial de tineret să urce pe podium şi să continue astfel excelentele rezultate de la juniori. Mulţumim Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Suceava pentru sprijinul pe care ni-l acordă în pregătire şi la concursuri de mai mulţi ani”, a declarat antrenorul secţiei de canotaj de la CSM Suceava, Ioan Despa.

Juniorii din judeţ se află în pregătire pentru Campionatul Mondial ce va avea loc la începutul lunii august, în Lituania. Astfel, în urma rezultatelor bune de la europene, în lot se află Alexandru Ciobâcă, Larisa Roşu şi Dănuţ Elena, de la CSM Suceava, dar şi Sebastian Cornea, Cristian Cojocaru şi Magdalena Rusu, de la CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni.