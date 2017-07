CSȘ Gura Humorului a câștigat atât la juniori sub 17, cât și la sub 18 ani

Rugby

Rugbiştii şi rugbistele de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului şi Clubul Sportiv Municipal Suceava au îmbinat utilul cu plăcutul timp de o săptămână la mare, la turneul „Oval 5 Beach România”, o competiţie organizată de CS Cleopatra Mamaia, împreună cu Federaţia Română de Rugby, DJST şi Primăria Constanţa. Turneul desfăşurat pe plaja din dreptul Complexului Cleopatra din Mamaia a avut opt categorii de vârstă: şapte la masculin – U8, U12, U14, U16, U17, U18 ani, old boys şi unul la feminin în care nu s-a ţinut cont de vârstă. CSȘ Gura Humorului a participat cu două echipe de juniori sub 17 şi sub 18 ani, pregătite de antrenorul Florin Nistor, ambele impunându-se în final la categoria de vârstă. La categoria sub 17 ani, humorenii au trecut de CSM Suceava, echipă antrenată de Vasile Conache, cu 30 – 5, iar mai apoi de CNAV Bucureşti cu scorul de 35 – 20. La juniorii sub 17 ani, humoreanul Marius Ferariu a fost declarat cel mai tehnic jucător, acelaşi titlu primindu-l şi colegul său Lucian Nuţu, dar la under 18.

La juniorii sub 18 ani, CSȘ Gura Humorului a câştigat cu 30 – 0 şi a remizat 30 – 30 cu cei de la CT Dinicu Golescu din Bucureşti, iar mai apoi s-a impus cu 20 – 0 şi 30 – 20 în meciul cu CNAV Bucureşti.

„A fost un turneu reuşit din toate punctele de vedere, în care juniorii au îmbinat utilul cu plăcutul, au profitat de mare şi au jucat meciuri pe plajă. Jucătorii au răspuns afirmativ la toate cerinţele şi au tratat meciurile cu seriozitate îndeplinindu-şi obiectivul. Partidele pe nisip au fost solicitante şi mă bucur că n-am avut parte de accidentări. Cu o parte din ei vom merge în perioada 6-9 iulie la Bârlad, la selecţia pentru formarea echipelor regionale ale Moldovei la sub 17 şi sub 18 ani, echipe ce vor juca la Baia Mare în Competiţia Regiunilor, turneu în urma căruia se vor face şi loturile naţionale ale României, acelaşi lucru întâmplându-se mai apoi şi cu juniorii sub 15 şi 16 ani”, a explicat antrenorul humorean Florin Nistor.

CSM Suceava a câştigat competiţia open la fete, una în care au avut şi jucătoare mai mari ca vârstă decât adversarele, din echipa pregătită de Vasile Conache, sportiva Alina Palaghianu fiind declarată cea mai tehnică jucătoare.