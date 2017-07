Fotbal

Jucătorii ce au făcut parte din marea echipă a Stelei, care reuşea în anul 2006 cea mai mare performanţă internaţională a unei echipe româneşti de după Revoluţie, este vorba de calificarea în semifinalele Cupei UEFA, s-au reunit luni seară acasă la antrenorul Cosmin Olăroiu.

Pe lângă Florin Lovin, Sorin Ghionea, Gabriel Boştină, George Ogăraru, Vali Badea, Mirel Rădoi, Petre Marin, Bănel Nicoliţă, Eugen Nae, la întâlnire a participat şi suceveanul Daniel Bălan.

„UEFAantasticii” au jucat o partidă de fotbal pe o ploaie torenţială, după care au luat masa şi au trecut la depănat amintiri.

„A fost un sentiment extraordinar să stau din nou la aceeaşi masă cu antrenorul Cosmin Olăroiu şi cu colegii mei. Chiar dacă viaţa ne-a îndepărtat unii de alţii, cu toţii fiind prinşi acum în diferite proiecte în ţară sau străinătate, sper să mai putem organiza astfel de întâlniri de grup”, a precizat Daniel Bălan.

Dacă antrenorul Bucovinei Rădăuţi a fost prezent la eveniment, Dorin Goian, celălalt sucevean care a cunoscut consacrarea în tricoul Stelei, a lipsit motivat. „Din nefericire, am avut de rezolvat unele probleme personale şi n-am putut să ajung la întâlnirea cu colegii mei. Am înţeles că revederea a fost foarte plăcută şi promit de pe acum că la următoarea acţiune de acest gen voi fi prezent. Am căzut de acord cu colegii mei să încercăm să promovăm cât mai des această generaţie, care este mult prea puţin băgată în seamă în raport cu ce performanţe a avut”, a precizat fostul apărător al echipei naţionale.

În 2006, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un sfert de finală memorabil cu Rapid Bucureşti (1-1 în Giuleşti şi 0-0 pe fostul stadion Lia Manoliu). Steliştii lui Olăroiu au ratat dramatic finala la Middlesbrough, după 1-0 la Bucureşti şi 2-4 în Anglia. Roş-albaştrii au avut 2-0 în retur, dar au primit patru goluri într-un final halucinant.