În acest weekend, stadionul „Nicolae Dobrin” din Piteşti a găzduit a 47-a ediţie a Campionatului Balcanic de Atletism pentru juniori, competiţie la care au participat şi doi atleţi din judeţul Suceava. Antrenat la Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei de Cristian Prâsneac, atletul Andrei Dorin Rusu a reuşit să câştige proba de 5.000 de metri, după 14 minute şi 23 de secunde. În ciuda temperaturii ridicate, sportivul Andrei Dorin Rusu a condus de la un capăt la celălalt cursa de 5.000 de metri, terminând cu un avans de o tură de pistă în faţa medaliatului cu argint, Ramazan Bastug, din Turcia. Atletul clubului structurat de Primăria Municipiului Vatra Dornei a reuşit pentru a doua oară să-şi facă baremul pentru Campionatul European. Sportivul antrenat de Cristian Prâsneac are realizat în acest an şi baremul în proba de 10.000 pentru europene, unde la momentul actual are al treilea timp de pe continent, cu 30 de minute şi 20 de secunde.

„În ciuda celor aproape 40 de grade, Andrei Dorin Rusu a avut un tempo de concurs foarte bun, care ne avantajează în pregătire şi pentru proba de 10.000 de metri. Dacă vom continua pregătirea în acest ritm până la Campionatul European avem mari speranţe la o medalie, mai ales că Andrei are al treilea timp pe Europa în acest moment”, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac.

Ieri seară, o altă atletă din judeţ, Angela Olenici, pregătită la Liceul cu Program Sportiv din Suceava de antrenorul Toader Flămând, urma să ia startul în finala probei de 1500 de metri la junioare, unde era favorită la o medalie.

Andrei Dorin Rusu va participa în perioada 20 – 23 iulie la Campionatul European de Atletism din Italia, competiţie la care va alerga în probele de 10.000 şi 5.000 de metri.

Sâmbătă, 8 iulie, un alt coleg de-al său de la CSM Dorna Vatra Dornei, Gabriel Bularda, va lua startul la Campionatul European de Alergare Montană din Slovenia, unde va alerga pe distanţa de 8 kilometri la categoria juniorilor.