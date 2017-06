Fotbal

Rădăuţeanul Ionuţ Plămadă şi-a adus din plin contribuţia la promovarea istorică a celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe pe prima scenă a fotbalului românesc. După ce a jucat bine în prima parte a campionatului, mijlocaşul în vârstă de 27 de ani a dispărut din echipă începând cu etapa a cincea din retur, după ce a suferit o accidentare deosebit de gravă în timpul unui antrenament, dublă fractură de claviculă. „Am jucat 24 de meciuri în campionat şi două în Cupa României, izbutind să marchez şi trei goluri. Din nefericire, din cauza acelei accidentări, am devenit indisponibil până la finalul sezonului, iar de comun acord cu oficialii grupării Sepsi am decis să întrerupem de comun acord contractul care se întindea până în vara anului viitor. Per total, experienţa de la Sfântu Gheorghe a fost una pozitivă pentru mine, considerând că am evoluat din punct de vedere profesional”, a declarat Plămadă.

În prezent Ionuţ se află acasă la Rădăuţi şi spune că este pregătit să revină pe terenul de fotbal. „Mă bucur că recuperarea a decurs aşa cum trebuie, iar acum sunt apt 100% pentru a relua treaba. Momentan sunt în discuţii cu trei cluburi de Liga a II-a, dar nu vreau să mă grăbesc în luarea unei decizii, pentru că vreau să merg la un club serios, unde există stabilitate”.

Fostul echipier al Farului Constanţa nu exclude din start nici o revenire la echipa din oraşul său natal, Bucovina Rădăuţi, proaspăt promovată în Liga a III-a. „Sunt dispus să iau în calcul orice variantă, pentru că mi-ar plăcea să rămân să joc acasă. Depinde însă de ceea ce se doreşte la Rădăuţi, iar eu până în acest moment n-am discutat cu nimeni de la Bucovina”, a precizat Ionuţ Plămadă.