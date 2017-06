David Tanasă a fost declarat cel mai tehnic jucător la copii sub 10 ani

MiniRugby

Zilele trecute, stadionul Constructorul Cleopatra din Constanţa a fost gazda primului turneu din Circuitul Naţional de MiniRugby, o competiţie dedicată copiilor sub 8, 10 şi 12 ani. După turneele regionale desfăşurate în toată ţara, trei cluburi din judeţul Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava, Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului şi Amicii Suceava, au reuşit să se califice în ultima fază a competiţiei, care va avea trei sau patru turnee. La acest prim turneu organizat de Federaţia Română de Rugby şi Clubul Sportiv Cleopatra Constanţa au fost prezenţi în teren peste 400 de tineri rugbyşti de la 25 de cluburi din ţară, această competiţie fiind organizată special pentru copii ce învaţă să practice sportul cu balonul oval şi care nu aveau un campionat naţional la care să participe. Clubul Sportiv Municipal Suceava a participat cu două echipe pregătite de antrenorul Vasile Conache, la copii sub 8 ani şi la copii sub 10 ani.

CSM Suceava a terminat pe locul trei la categoria copiilor sub 8 ani

La copii sub 8 ani, micii rugbişti suceveni au reuşit să câştige medalia de bronz, fiind foarte aproape să ia argintul sau aurul. CSM Suceava a participat în teren cu o echipă din care au făcut parte şi doi copii mult mai mici ca vârstă, dar care s-au descurcat foarte bine, dovedind calităţi pentru rugby, chiar şi la o vârstă foarte mică. Este vorba de mezinul echipei, Rareş Ruşti, care în august împlineşte 5 anişori şi care a reuşit un eseu în ultimul meci, dar şi de Gabriel Tănasă, copil ce în septembrie va face 6 ani. Sucevenii au început turneul cu un meci pierdut la limită în faţa celor de la Şoimii Bucureşti, 15 – 20, partidă pe care puteau să o câştige în ciuda faptului că au fost nevoiţi să joace cu un jucător mai puţin şi să-i ţină în teren pe cei doi copii de 5 şi 6 ani. În al doilea meci al zilei, CSM-ul a pierdut cu 10 – 25 disputa cu Şoimii Câmpia Turzii, dar mai apoi a câştigat următoarele două partide, 25 – 20 cu CSO Ovidiu Constanţa şi 40 – 5 cu Warriors Timişoara.

„A fost o competiţie foarte utilă pentru copii, mai ales pentru cei mici, care au avut posibilitatea să întâlnească în teren copii de vârsta lor de la cluburi cu tradiţie, cum sunt cele de la Timişoara, Bârlad sau CSM Bucureşti. Copilaşii noştri au avut ceva emoţii în prima zi, dar mai apoi au trecut peste şi au făcut jocuri foarte bune, deşi pentru noi nu au contat rezultatele, ci doar ideea ca toţi copiii să joace. Şi cei de la 10 ani s-au descurcat foarte bine, au dat dovadă de curaj şi maturitate în teren şi mă bucur că reuşim să atragem copii care să practice acest sport nobil. Pentru unii dintre ei a fost primul turneu naţional, o generaţie ce a crescut pe lângă juniorii ce sunt acum la sub 14 ani şi care încet-încet s-au ridicat. Vreau să le mulţumesc părinţilor pentru susţinere şi pentru încrederea pe care ne-au acordat-o tot timpul. Mă bucur că am avut şi un premiu individual la copii, cel primit de David Tanasă, un sportiv ce are calităţi foarte bune pentru rugby şi care în teren a fost peste adversari”, a declarat antrenorul sucevean Vasile Conache.

La finalul competiţiei de la Constanţa, la premiere, suceveanul David Tanasă a fost desemnat cel mai tehnic jucător al competiţiei sub 10 ani, iar Vasile Conache a primit o diplomă de excelenţă pentru toată cariera, fiind desemnat şi antrenorul turneului la copii sub 10 ani.

La categoria copii sub 10 ani, sucevenii au terminat pe locul V din opt echipe, cu o victorie şi două înfrângeri în grupă şi un meci de clasament câştigat în faţa echipei Rugby Săcele.

Sucevenii au avut în lot fraţi gemeni, un băiat şi o fată, dar şi trei fraţi ce provin din Olanda

Copiii din cele două echipe ale CSM Suceava provin atât din municipiu, cât şi din Plopeni, Ipoteşti şi mai ales din Băneşti. Sucevenii au avut în echipe şi fraţi, chiar şi fraţi gemeni, Mihai şi Mihaela Belea, dar şi trei fraţi ce provin din Olanda, doi băieţi şi o fată, toţi cinci locuind în Băneşti. Mai mult, delegaţia suceveană a fost singura care a avut în componenţă patru fete, care au jucat de la egal la egal cu băieţii, în turneu existând doar două echipe ce au avut în teren o singură fată.

La categoria 12 ani, unde au fost prezente 10 echipe, echipa CSŞ Gura Humorului, pregătită de Andrei Varvaroi, şi Amicii Suceava, pregătită de Codrin Prorociuc, au jucat meciul de clasament pentru locurile 9-10, humorenii având câştig de cauză după 10-0.

În această săptămână, pe plaja din faţa Complexului Cleopatra din Mamaia are loc a opta ediţie a turneului de rugby pe plajă „Oval Beach Rugby România”, la care CSM Suceava participă cu o echipă de fete şi una de băieţi antrenate de Vasile Conache, iar CSŞ Gura Humorului, cu două echipe de băieţi pregătite de antrenorul Florin Nistor.