Minifotbal – Campionatul judeţean de old-boys „Ambro”

Cea de-a IX-a ediţie a Campionatului judeţean de minifotbal pentru old-boys „Ambro” a ajuns la final, festivitatea de premiere şi tradiţionalul banchet de final urmând să aibă loc astăzi, începând cu orele prânzului, la Baza sportivă „Gârla Morii” din lunca Sucevei. A fost un nou prilej pentru seniorii fotbalului sucevean de a se bucura de mişcare în aer liber şi de a socializa în cadrul unei comunităţi care devine din ce în ce mai strânsă de la an la an. Întrecerea din acest an a fost dominată de formaţia Vivendi, care şi-a trecut în palmares primul titlu de campioană la capătul unui sezon în care nu a cunoscut gustul înfrângerii. Podiumul a fost completat de marile rivale Crama cu Ștaif şi Inter Conti, în prima jumătate a clasamentului mai regăsindu-se formaţii precum Valexin, Ambro-Autobest HQ şi Brădet, care pot pune probleme oricărui adversar. În continuarea ierarhiei se află Euro Express Full, Galacticii, Concordia, Eco Optic, Artra şi Thermonet, Urşii şi Bucovina, grupări de tradiţie, care prin prezenţa lor pe tabloul de concurs contribuie la perpetuarea spiritului de fair-play al competiţiei.

Campionatul judeţean de old-boys beneficiază în continuare de sprijinul societăţii Ambro, un nume cu tradiţie în minifotbalul sucevean din ultimii 20 de ani, implicate activ în organizarea competiţiei fiind, de asemenea, Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret.

Rezultate înregistrate în etapa a XIII-a:

Urşii – Concordia 2-2 (2-1)

Au marcat: Vl. Grosu (2), respectiv Manoliu (2).

Galacticii – Crama cu Ștaif 2-8

Au marcat: Șușu (2), respectiv Stan (2), Târnovan (2), Bumbac (2), Ihnătescu, Haraga.

Thermonet – Euro Express Full 2-2 (1-2)

Au marcat: Ursaciuc (2), respectiv Fl. Stamate, Munteanu.

Inter Conti – Artra 10-2

Au marcat: Grigorean (3), Tcaciuc (2), Crainiciuc (2), Magdalena, Bujorean, Pop, respectiv Axinte, Bozociuc.

Ambro-Autobest HQ – Vivendi 0-2

Au marcat: Velescu, Brăescu.

Brădet – Valexin 2-2 (2-1)

Au marcat: Apetri, Soroceanu, respectiv Varzaru, Țiprigan.

Bucovina – Eco Optic 0-3

A marcat: Polocoșer (3).

Clasament

1. Vivendi 13 12 1 0 83-19 38

2. Crama cu Ştaif 13 11 1 1 65-22 35

3. Inter Conti 13 9 3 1 68-12 31

4. Valexin 13 9 1 3 46-23 28

5. Ambro-Autobest HQ 13 9 1 3 37-10 28

6. Brădet 13 8 1 4 49-33 26

7. Euro Express Full 13 5 1 7 38-60 17

8. Galacticii 13 3 2 8 25-58 13

9. Concordia 13 3 2 8 31-51 12

10. Eco Optic 13 3 1 9 28-45 11

11. Artra 13 3 1 9 29-63 11

12. Thermonet 13 2 5 6 29-49 11

13. Urşii 13 2 1 10 25-58 8

14. Bucovina 13 1 1 11 20-69 4

Notă: În caz de egalitate după încheierea timpului regulamentar se execută lovituri de departajare. Echipa învingătoare la penalty-uri va câştiga două puncte, iar învinsa un punct! În cazul egalităţii de puncte, primul criteriu de departajare este rezultatul înregistrat în meciul direct!