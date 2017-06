Fotbal

Într-un moment în care viitorul Forestei se află sub semnul întrebării din cauza problemelor financiare, numele grupării sucevene este vehiculat mai nou într-un dosar instrumentat de Direcţia Generală Anticorupţie. Mai exact, în cursul zilei de miercuri, organele de anchetă au descins la sediul echipei UTA într-o anchetă ce urmăreşte o presupusă implicare a arădenilor în meciul de campionat dintre Foresta Suceava şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, desfăşurat pe 20 mai, şi încheiat cu victoria covăsnenilor cu 4-2. Codru Grădinariu, directorul general al clubului UTA, a fost ridicat de pe stradă şi dus la Bucureşti pentru audieri, în timp ce Florian Voinea, preşedintele din acte al echipei arădene, a fost luat la întrebări la sediul „Bătrânei Doamne”, acolo unde s-au făcut percheziţii şi s-au ridicat acte. În plus, pe numele lui Voinea a fost emis şi un mandat de prezentare la audieri, în Capitală, vineri. Percheziţii au avut loc şi la Chişineu Criş, acasă la Claudiu Drăgan, directorul de competiţii al clubului UTA.

Andrei Ciutac, preşedintele Forestei, susţine că echipa pe care o conduce nu a fost stimulată din exterior pentru a câştiga partida cu Sepsi, formaţie angrenată cu UTA în lupta pentru promovare, precizând că gruparea suceveană şi-a apărat corect şansele de fiecare dată, reuşind pe durata campionatului să încurce nu o dată echipe mai bine cotate.

„Doamne fereşte! E prima dată când aud aşa ceva. Nu pot să cred. Nici nu ştiu ce să spun. Vă spun sincer, oriunde pot să afirm chestia asta, nu am primit nici un leu de la nimeni. Nu ne-a ajutat nimeni. De patru luni de zile nu am primit un leu de la nimeni. Am făcut totul cu bani de acasă, banii mei proprii, ne-am dus în deplasări vai de capul nostru, numai noi ştim cum, drept dovadă că nu am mai putut ajunge la meciul din ultima etapă, de la Călăraşi. Nu cred că cineva poate să spună sau să facă chestia asta. Noi ne-am jucat şansa de fiecare dată corect. Ne-am jucat-o şi cu Braşov, ne-am apărat şi la Mioveni cum am putut, ne-am jucat şansa şi cu Sepsi. Cu toate echipele unde am jucat am făcut tot ce am putut. Mai mult de atât... Aceeaşi atitudine pe care am avut-o cu Sepsi am avut-o şi cu Mioveni. Le-am spus fotbaliştilor: <Băi băieţi, ne vede o ţară întreagă. Vă vede pe voi, nu pe noi, ăştia din spate, că noi stăm în tribună şi ne uităm cum jucaţi. Nu se ştie la Suceava dacă putem să mai continuăm, dar voi o să plecaţi în altă parte. O să vă caute lumea. Dacă vă faceţi de ruşine, nu o să vă ia nimeni>. Drept dovadă că Bogdan Rusu a semnat cu Sibiul, Dumitriu la fel, iar chestia asta este chiar o prostie, că noi am fi primit bani de la UTA. Dar, mă rog, dacă cineva mă va contacta oficial în sensul ăsta, voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Avem dovezi, la modul că am mers pe datorie unde am mers şi suntem şi acum datori la locaţiile respective. Dacă am fi primit nişte bani de la UTA, ne-am fi plătit datoriile”, a declarat Andrei Ciutac.

Printr-un comunicat de presă, gruparea arădeană a confirmat că este cercetată pentru presupusa implicare la partida dintre Foresta şi Sepsi Sfântu Gheorghe.

Iată comunicatul conducerii grupării UTA:

„Clubul nostru a fost vizat de o anchetă a DGA cu privire la o presupusă implicare a noastră în meciul dintre ACS Foresta Suceava şi ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din cadrul campionatului recent încheiat. Cu deschiderea firească a unui club care are la bază onestitate şi fair play, ne-am pus la dispoziţia organelor de anchetă atât din punct de vedere al declaraţiilor, cât şi al documentelor. Sperăm într-o urgentare a anchetei, iar concluziile să exonereze clubul nostru de orice implicare în eventuale jocuri de culise care vizează această partidă. Menţionăm că nu s-a luat nici o măsură împotriva vreunei persoane din club. Dorim să-i asigurăm pe suporterii noştri că ne-am apărat întotdeauna şansele doar pe teren şi ne exprimăm speranţa că şi adversarii noştri au făcut la fel. În aceste momente suntem preocupaţi exclusiv de pregătirea noului sezon”.

Conform sportarad.ro, care a citat-o pe Simona Mihaela Prescorniţă, purtător de cuvânt la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada imediat următoare vor avea loc noi audieri în încercarea de a se face lumină în acest caz.

„Tot ce vă pot spune în acest moment este că într-adevăr dosarul de care aţi pomenit, în legătură cu meciuri de Liga II-a, a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar ancheta a pornit în urma unei sesizări. Până în acest moment, s-au audiat nişte persoane ce au calitatea de suspecţi şi s-au ridicat documente. Zilele acestea se vor face noi audieri”, a precizat Simona Mihaela Prescorniţă.