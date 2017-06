Fotbal - Foresta

După portarul Toma Niga, care a semnat în această vară un contract pe o durată de 5 ani cu echipa antrenată de Nicolae Dică, Foresta ar putea să mai dea în intersezon un jucător la Steaua. Dacă Niga s-a transferat la Steaua lui Gigi Becali, concurentul său din poarta Forestei, Vlăduţ Hînţăscu, a fost ofertat de Steaua Armatei.

„Preşedintele celor de la CSA, Marius Lăcătuş, m-a sunat să-mi propună să merg la Bucureşti după ce a obţinut numărul meu de telefon de la domnul Gică Hagi, eu aparţinând din punct de vedere contractual de Viitorul Constanţa până în vara anului viitor. Sincer, nu prea mă atrage ideea de a pleca în Capitală, în condiţiile în care, pentru început, bugetul Stelei nu va fi unul generos. Eu am mai stat un an în Bucureşti în sezonul în care am reuşit promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc cu FC Voluntari şi ştiu ce greu este să te descurci acolo cu bani puţini. Nu este singura ofertă pe care am primit-o în această vară, însă cel mai mult mi-aş dori să se rezolve problemele de la Foresta şi să pot să-mi continui activitatea la echipa din oraşul meu natal”, a declarat goal-keeperul în vârstă de 23 de ani.

Chiar dacă se află la începutul carierei de jucător, Vlăduţ Hînţăscu ştie deja ce vrea să facă după ce îşi va încheia activitatea competiţională.

„Vreau să devin fac antrenor. Am terminat facultatea de sport şi doresc să-mi completez studiile în acest domeniu. Am început deja să mă ocup de pregătirea unui copil foarte talentat de la Juniorul Suceava, este vorba de Cosmin Pop, care munceşte la antrenamente visând să ajungă un mare portar”, a precizat Hînţăscu.