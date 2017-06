Rugby

Echipa de rugby seniori a României a reuşit sâmbătă noaptea să se impună pe terenul Canadei cu scorul de 25 – 9, în al doilea meci test desfăşurat în această lună. România a început această partidă cu o linie a III-a a grămezii formată în totalitate din sportivi din judeţul Suceava, flancheri fiind humoreanul Vlad Nistor, ce evoluează în a doua ligă franceză la Albi, şi căpitanul Stelei, Viorel Lucaci, originar din Berchişeşti, iar la închidere a fost căpitanul naţionalei, Mihai Macovei, jucător ce evoluează şi el în eşalonul secund din Franţa, la Colomiers.

Gazdele au început mai bine acest meci şi au concretizat una din cele două lovituri de pedeapsă. După un sfert de oră, Johannes Van Heerden a făcut o cursă de 50 de metri, a fost placat şi i-a pasat decisiv lui Viorel Lucaci, care a marcat primul eseu al României.

România a jucat 58 de minute în inferioritate numerică

La mijlocul primei reprize, România a rămas în 14, după ce Otar Turashvili a văzut cartonaşul roşu, astfel că naţionala noastră a evoluat 58 de minute în inferioritate numerică. La pauză scorul a fost 7 – 6 pentru România, canadienii reuşind să fructifice la beţe o nouă lovitură de pedeapsă. În debutul părţii secunde, România reuşeşte al doilea eseu prin Tanginama Fonovai, iar Florin Vlaicu duce scorul la 14 – 6, după transformare. Acelaşi Vlaicu bifează o nouă lovitură de pedeapsă, iar scorul devine 17 – 9, după o penalitate reuşită de gazde. În ultimele 15 minute, echilibrul numeric se restabileşte după eliminarea temporară a lui Van der Merwe, iar Tanginama Fonovai îşi trece în cont al doilea eseu, după o pasă decisivă primită de la Johannes Van Heerden. Florin Vlaicu a stabilit scorul final după o lovitură de pedeapsă, 25 – 9, şi România câştigă astfel pentru a şasea oară consecutiv în faţa Canadei şi pentru prima dată pe terenul acesteia.

„A fost un meci greu, aşa cum ne-am aşteptat. Am avut un început mai puţin bun, cu multe penalităţi, am fost nervoşi în primele 10 minute, apoi a venit şi cartonaşul roşu al lui Turashvili şi a fost din ce în ce mai greu. Am demonstrat încă o dată că suntem o echipă şi că dacă toţi muncim putem face imposibilul, să câştigăm în 14, chiar pe terenul Canadei. Am avut o deplasare de două săptămâni, a fost primul nostru turneu după mulţi ani, oboseala şi-a spus cuvântul, cred că de altfel aceasta a şi fost cel mai greu inamic al nostru. Per total consider c-am făcut un turneu bun, este important să menţinem acest joc şi să-l creştem”, a declarat humoreanul Mihai Macovei, căpitanul României.

Primul XV al României în victoria din Canada: 1. Ionel Badiu (Carcassonne), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johannes Van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), 5. Valentin Popârlan (Timişoara Saracens), 6. Vlad Nistor (Albi) 7. Viorel Lucaci (Steaua Bucureşti), 8. Mihai Macovei (C) (Colomiers), 9. Florin Surugiu (Steaua Bucureşti), 10. Florin Vlaicu (Steaua Bucureşti), 11. Ionuţ Dumitru (Steaua Bucureşti), 12. Sione Fakaosilea (Ştiinţa Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucureşti), 14. Fonovai Tangimana (Timişoara Saracens), 15. Luke Samoa (Ştiinţa Baia Mare).