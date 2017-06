Hochei

Chiar dacă patinoarul de la Suceava s-a închis de mai multe luni, zilele trecute, foştii hocheişti ce activează în echipa old-boys Ice Galaxy Suceava au participat la un turneu organizat la Bucureşti de Clubul Torpedo Bucureşti (Cocoşu' Roşu), unde au mai fost prezente alte şapte echipe din Braşov, Odorhei, Miercurea Ciuc şi Bucureşti. Organizatorii au împărţit cele opt echipe în două grupe valorice după cum urmează: Grupa A: ACS Torpedo Bucureşti, Ice Galaxy Suceava, Hokisokk Odorhei şi Kronstadt Braşov şi Grupa B: Slow Motion Bucureşti, Cocoşu' Roşu (Torpedo 2) Bucureşti, Black Ravens Miercurea Ciuc şi Csikcsicsoi Gladiatork Miercurea Ciuc. Coordonatorul echipei din Suceava, Stelică Dura, a avut la dispoziţie un lot de jucători mai restrâns şi astfel a completat liniile de bază în timpul competiţiei cu 3-4 jucători de la o echipă bucureşteană.

Ice Galaxy Suceava a trecut de Torpedo Bucureşti cu 3-1, în al doilea joc s-a impus cu 7 – 2 în disputa cu Kronstadt Pub Boys Braşov, iar în ultimul meci al grupei a cedat cu 2 – 3 în compania echipei Hokisokk Odorhei. În urma celorlalte rezultate, Suceava s-a clasat pe prima poziţie alături de braşoveni, dar organizatorii au făcut alt calcul pentru a promova măcar o echipă bucureşteană în finală.

„Obiectivul nostru era să ne situăm în primele 4, astfel după meciurile din semifinale ne-am întâlnit tot cu echipa din Braşov, pe care am învins-o cu 3-2 şi astfel am ocupat locul III la general, după Miercurea Ciuc şi Bucureşti. Din lotul sucevean cu care am participat la acest turneu au făcut parte sportivii: Cristian Lungu, Nicu Popa, Dorin Airinei, Traian Rizac, Mugur Horobeţ, Eric Rizac. S-au remarcat în mod special Mugur Horobeţ şi Cristian Lungu, dar şi ceilalţi băieţi merită felicitări pentru efortul depus. Echipa Ice Galaxy Suceava mulţumeşte pe această cale Primăriei şi Consiliului Local Suceava şi Consiliului Judeţean Suceava pentru sprijinul acordat", a declarat Stelică Dura.

În lunile august şi septembrie, sucevenii de la Ice Galaxy sunt invitaţi la două turnee în Harghita şi Bucureşti, competiţii pentru care îşi doresc să deplaseze un lot mult mai numeros decât la Bucureşti, pentru a face o impresie şi mai bună.