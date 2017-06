Rugby

Copiii şi juniorii secţiei de rugby de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiţi de antrenorul Vasile Conache, au avut parte în această săptămână de o surpriză plăcută la unul din antrenamentele de pe terenul Unirea. Tinerii rugbişti suceveni, băieţi şi fete, au avut ocazia să facă un antrenament cu unul dintre cei mai buni sportivi ai Sucevei în acest moment, Gabriel Conache, fiul mijlociu al antrenorului Vasile Conache, jucător ce a devenit de curând pentru a patra oară campion al României în Super Ligă, cu echipa Timişoara Saracens. Gabriel Conache a condus antrenamentul de la Unirea cu juniorii suceveni printre care se afla şi fratele său mai mic, Alin Conache, proaspăt campion naţional la juniori sub 15 ani cu echipa Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului, pregătită de Andrei Varvaroi. Cea mai interesantă parte a acestui antrenament a fost cea în care Gabriel Conache i-a învăţat pe tinerii rugbişti să execute loviturile de pedeapsă la beţe, el fiind un adevărat profesionist la acest capitol, după ce la ultima finală a Super-Ligii a marcat nouă din cele 17 puncte ale echipei sale, inclusiv lovitura de pedeapsă cu care Timişoara a câştigat cu 17 – 16 în faţa celor de la Baia Mare. Gabi i-a arătat mici secrete şi fratelui său Alin, un junior care, la fel ca fraţii săi, are un talent nativ pentru jocul de rugby, mai ales în jocul pe linia de trei sferturi, moştenit de la tatăl său, Vasile Conache, fost jucător al Sucevei în prima ligă în anii 80. Mai mult, mezinul familiei a demonstrat de la o vârstă fragedă că are un joc de picior foarte bun şi stăpâneşte excelent tehnica lovirii balonului din drop-gol, procedeu cu care a reuşit să înscrie puncte şi de la jumătatea terenului, în ciuda faptului că atunci nu avea o statură şi o forţă prea mare.

„De fiecare dată când revin acasă este o plăcere să ajung pe gazonul stadionului Unirea, aici unde am pus pentru prima dată mâna pe un balon de rugby şi unde am învăţat să joc acest sport minunat. Mă bucur că văd foarte mulţi copii la antrenament. Azi am încercat să le explic mici secrete în tehnica lovirii balonului cu piciorul de joc, din drop-gol, dar şi la pasare”, a explicat Gabriel Conache.

Gabi Conache: „Pentru mine rugby-ul înseamnă totul”

Provenit dintr-o familie în care rugby-ul este sportul rege, Gabriel Conache a început sportul cu balonul oval la vârsta de 7 ani, în 1988, când tatăl său, Vasile Conache, a reluat rugby-ul la nivel de copii şi juniori la CSM Suceava. Pe atunci, atât Gabi, cât şi fratele său mai mare cu 6 ani, Tiberiu, jucau fotbal, însă au trecut la rugby, fiind antrenaţi de tatăl lor. Gabi a participat la mai multe turnee de minirugby, iar un an mai târziu a fost declarat cel mai tehnic jucător al Cupei 1 Martie de la Iaşi, după numai 6 luni de rugby, diploma şi trofeul fiindu-i oferite de fostul mare demi al naţionalei, Petre Florescu. Când Gabi avea 14 ani, cei doi fraţi erau legitimaţi la clubul de la Gura Humorului, unde au fost antrenaţi de antrenorul sucevean Dumitru Livadariu. În ultimul an de juniorat, Gabriel Conache a ajuns la LPS Suceava şi a jucat jumătate de sezon şi la seniorii de la CSM Suceava, echipă pentru care a reuşit să marcheze multe puncte, mai ales din lovituri de pedeapsă, aducând victoria Sucevei la Cleopatra Constanţa, după 15 puncte marcate. A fost dorit la Arad, unde a jucat doar două luni, şi a ajuns la Timişoara în anul 2010, echipă pentru care a jucat 7 ani de zile şi cu care a câştigat patru titluri naţionale ale României.

„Pentru mine, rugby-ul înseamnă totul, caracter, schimbare de atitudine şi familie în primul rând. Am avut multe satisfacţii până acum în acest sport, dar şi momente mai grele, peste care am trecut. Mă bucur că m-am întâlnit din nou cu mezinul familiei, Alin, cel ce ne calcă pe urme, mie şi lui Tiberiu. Alin este foarte talentat, dar pe lângă trebuie să muncească mult, pentru a ajunge cât mai sus. Îmi doresc să joc cu el pe teren la seniori şi să câştigăm împreună un titlu naţional, de ce nu, chiar la Timişoara”, a explicat Gabi Conache.

În anul 2012, Gabi reuşea să cucerească prima medalie de campion al României cu Timişoara, după o finală în care a fost decisiv, marcând 13 din cele 16 puncte ale echipei sale. În 2013 a venit al doilea titlu, iar în 2015 a făcut triplă, după o finală câştigată chiar la Baia Mare. În acest an, Timişoara nu a început strălucit, dar a crezut în şansa ei şi a câştigat un nou trofeul de campioană.

„Pentru mine primul titlu de campion a fost cel mai frumos. Și cel din 2017 este important, deoarece nimeni nu ne dădea şanse şi am demonstrat că se poate, chiar dacă veneam de pe locul III. A fost un campionat foarte greu, în care am început cu înfrângeri la Baia Mare şi la Steaua, iar mai apoi a venit calificarea pierdută cu ruşii, practic cel mai important obiectiv. Am încercat să ne spălăm păcatele şi am reuşit prin câştigarea campionatului. Aveam nevoie de o schimbare şi aceasta a venit odată cu antrenorul Chester Williams, care ne-a ajutat foarte mult, mai ales la capitolul atitudine şi mentalitate”, a explicat Gabi Conache.

Un moment greu din cariera lui Gabi a fost în 2015, când s-a accidentat destul de grav în finala câştigată la Baia Mare, la un contact cu un coleg de echipă, accidentare ce l-a făcut să rateze participarea la cea mai importantă competiţie, Cupa Mondială din Anglia.

Familia Conache are în acest an trei campioni şi un medaliat cu bronz

Anul 2017 a fost cel mai bun pentru familia Conache, din punct de vedere al performanţelor sportive. Gabriel a ieşit campion în prima ligă, iar Tiberiu a luat bronzul tot în primul eşalon, aşa cum s-a întâmplat şi-n 2015, când Timişoara a luat campionatul, iar CSM Bucureşti reuşea prima medalie de bronz, cei doi fraţi fiind adversari direcţi în mai multe meciuri din campionat. Mai mult, Alin a câştigat aurul naţional cu echipa sub 15 ani de la CSȘ Gura Humorului, iar tatăl lor, Vasile Conache, a luat medalia de aur în Divizia Naţională de Rugby, cu echipa CSM Suceava.

„ Pe Gabi l-au ajutat foarte mult turneele de minirugby şi faptul c-a început de copil, iar aici, la Suceava s-a maturizat. Anul acesta a fost unul foarte bun pentru familia noastră, avem trei campioni şi o medalie de bronz. Sunt fericit, mândru şi onorat că am astfel de copii şi le doresc succes în continuare, şi-n primul rând să fie sănătoşi”, a declarat antrenorul juniorilor şi copiilor de la CSM Suceava, Vasile Conache.