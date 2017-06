Kickbox

Stabilit de mai mulţi ani în Anglia, acolo unde se antrenează alături de renumitul antrenor român Horia Rădulescu, rădăuţeanul Ionel Rayko Leviţchi, supranumit şi „The Lion”, va reveni în România pentru o nouă luptă. „The Lion” va lupta pe 23 iunie, la Bucureşti, în cea de-a treia ediţie a promoţiei WMF (World Mixed Fights). În acest an, luptătorul originar din Milişăuţi are la activ trei lupte câştigate în kickbox şi-şi doreşte să continue în acelaşi ritm. La începutul lunii mai, Ionel Rayko Leviţchi a reuşit cea mai categorică victorie din 2017, în promoţia Ultimate Fighting Tournament ce s-a desfăşurat la Cluj, gală în care a câştigat prin KO (knockout) în faţa unui luptător din Timişoara. Luptătorul rădăuţean şi-a surprins adversarul în ultimele 10 secunde ale rundei I cu un croşeu de dreapta şi unul de stânga în figură, în urma cărora timişoreanul a fost făcut groggy.

„Încă nu-mi ştiu adversarul pentru această luptă, dar asta nu mă deranjează. Sunt într-o formă foarte bună, de patru săptămâni mă pregătesc pentru această luptă cu două antrenamente pe zi, şase zile pe săptămână. Anul acesta am avut trei lupte pe reguli de kickboxing şi tot atâtea victorii. Acesta va fi al patrulea meci din acest an şi sper să continui în aceeaşi manieră cu care am început anul şi să-i bucur cu încă o victorie pe toţi cei care mă susţin. Mulţumesc sponsorului meu oficial, Narcis Florin Apostol, reprezentant al firmei Cătălina Green (Teren Green Bălcăuţi), care mă susţine în activitatea mea!”, a declarat luptătorul rădăuţean, Ionel Rayko Leviţchi.

Rayko Leviţchi îşi doreşte să mai facă cel puţin un meci pe reguli de MMA în acest an, în kickboxing la profesionişti având până acum 12 victorii, din care opt prin KO, dintr-un total de 15 lupte disputate. Mai mult, după această luptă de la Bucureşti, „The Lion” va merge în China, la unul din cele mai puternice circuite din Asia.