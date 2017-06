Tenis

Zilele trecute, trei dintre jucătorii de tenis de câmp din judeţul Suceava au participat, la Bucureşti, la Cupa Altius, un turneu internaţional din calendarul Federaţiei Internaţionale de Tenis de gradul III, rezervat jucătorilor peste 35 de ani (seniori şi veterani), ce s-a desfăşurat pe terenurile Centrului Naţional de Tenis. Doi dintre ei, Florin Popovici Dumbravă, din Suceava, şi Relu Ifrim, din Câmpulung Moldovenesc, au evoluat pe tabloul categoriei 35 de ani şi au reuşit la final să urce pe podium, câştigând medaliile de aur, respectiv bronz. Aflat la primul turneu internaţional de acest gen, deoarece abia a împlinit 35 de ani, suceveanul Florin Popovici Dumbravă a avut un parcurs excelent în competiţie. În primul meci a trecut fără probleme de bucureşteanul Sorin Bristeanu, cu scorul de 6 – 3, 6 – 3, iar mai apoi în semifinale a avut o misiune mult mai grea în disputa cu italianul Nicola Ludovico, dar şi-a asigurat prezenţa în finală după trei seturi, 6 – 2, 3 – 6 şi 6 – 1. Suceveanul a făcut un joc foarte bun în finală şi a reuşit să câştige trofeul categoriei 35 de ani, după 6 – 0, 6 – 4 în faţa unui alt bucureştean, Stelian Constantin.

La aceeaşi categorie de vârstă, câmpulungeanul Relu Ifrim a trecut în primul tur de Daniel Banu, cu scorul de 6 – 1, 6 – 0, iar mai apoi s-a oprit în semifinale, după meciul pierdut cu 2 – 6, 3 – 6 în faţa lui Stelian Constantin, jucător ce avea să fie învins în finală de suceveanul Florin Popovici Dumbravă.

Cel de-al treilea sucevean, Alex Năstasă, a trecut în primul tur al categoriei 50 de ani de Lucian Pătrucă, cu scorul de 6 – 2, 6 – 2 şi mai apoi s-a oprit în sferturile de finală, unde a fost învins de germanul Ralf Tuerck cu scorul de 0 – 6, 2 – 6.

„A fost un turneu foarte bine organizat, poate cel mai frumos la care am participat până acum. Mă bucur c-am reuşit să câştig aurul la primul turneu de veterani la care particip, deoarece până acum nu aveam vârsta minimă necesară, adică 35 de ani. Joi am făcut o entorsă uşoară şi am stat 10 ore cu gheaţă, dar am avut noroc că vineri a plouat şi meciurile s-au reprogramat pentru sâmbătă. Dacă voi fi sănătos îmi doresc să particip pe 12 august la cel mai puternic turneu internaţional din România pentru veterani, de gradul I, ce va avea loc în acest an la Mamaia”, a declarat suceveanul Florin Popovici Dumbravă.

După punctele primite la acest turneu, Florin Popovici Dumbravă va urca până pe locul II sau I în clasamentul naţional la această categorie de vârstă, pe locul III fiind un alt sucevean, Mihai Pânzaru. Dealtfel, cei doi se pregătesc intens pentru Campionatul Naţional Individual de seniori, ce va avea loc săptămâna viitoare la Cluj.