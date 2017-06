Recunoaştere

În acest an se împlinesc doi ani de la dispariţia regretatului profesor, jucător şi antrenor de handbal, director şi inspector şcolar Dumitru Bernicu. Ieri s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Memorialului „Dumitru Bernicu”, o acţiune organizată de fiul său, Răzvan Bernicu, şi de foştii colegi de echipă şi de facultate. Cel mai important moment al memorialului s-a consumat la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, instituţie pe care Dumitru Bernicu a condus-o nu mai puţin de 19 ani, din 1993 şi până în 2012. Cu ajutorul Primăriei şi al Consiliului Local Suceava, dar şi al conducerii şcolii, foştii colegi, elevi şi prieteni au reuşit să dea sălii de sport numele regretatului antrenor Dumitru Bernicu, cel care a iniţiat, a susţinut şi a făcut eforturi pentru construirea sălii polivalente, dar şi a campusului ce a fost finalizat. Ieri la amiază, actualul director al LPS Suceava, Ioan Radu, şi directorul adjunct, antrenorul Petru Brânduşe, au dezvelit placa cu noua denumire a sălii de sport, sală ce de acum încolo va purta numele lui Dumitru Bernicu.

„Nimeni nu şi-ar fi dorit să participe aşa repede la un aşa eveniment. Acest memorial ar fi trebuit să aibă loc peste mulţi ani, dar din păcate viaţa ne oferă şi momente triste. Important este să putem să trecem peste ele şi să mergem mai departe. Ediţia din acest an a memorialului are şi o semnificaţie aparte, una specială, pentru că din acest moment sala de sport va purta numele lui Dumitru Bernicu. Eu consider că aşa este normal, deoarece ştiţi cu toţii cât şi-a dorit şi s-a implicat şi cât a suferit până a văzut această sală construită, nu pentru dânsul, ci pentru copiii şi elevii care practică sportul”, a spus după dezvelirea plachetei directorul LPS Suceava, Ioan Radu.

Meciuri demonstrative jucate de foştii colegi şi elevi ai lui Dumitru Bernicu

După sfinţirea plachetei pe care scrie „Sala de Sport Dumitru Bernicu”, invitaţii la memorial au intrat în sală, unde un foarte bun prieten şi fost coleg de facultate şi de echipă al regretatului antrenor, Ioan Băban, de la Baia Mare, i-a prezentat pe foştii colegi de echipă de la Clubul Sportiv Universitar Suceava, cu care în 1973 reuşea să promoveze în Divizia B din handbalul românesc, echipă în care evolua şi Dumitru Bernicu. „Veteranii” handbalului sucevean, supervizaţi de pe bancă de fostul lor antrenor, profesorul Şerban Pop, au intrat în teren şi au încercat să-şi amintească de vremurile când erau jucători. Aceştia au făcut tot felul de scheme, fiind aplaudaţi de public. Meciul a fost arbitrat de Răzvan Bernicu, fiul regretatului antrenor şi profesor. În cel de-al doilea meci demonstrativ au intrat în teren o parte din foştii juniori pregătiţi de Mitică Bernicu, printre care s-au aflat şi Costică Bucevschi şi Costel Oprea, dar şi actuali handbalişti ai Universităţii Suceava.

Sufletul acestei acţiuni, antrenorul emerit Ioan Băban, a explicat că aşa cum Memorialul „Mihai Mironiuc” este un turneu ce are deja 12 ani de când se organizează la Suceava pentru seniori, Memorialul „Dumitru Bernicu” ar trebui să fie unul dedicat copiilor şi juniorilor şi să fie un festival al handbalului juvenil din Bucovina.

„Vreau să-i felicit pe cei ce au pus umărul şi ne-au ajutat să organizăm această mare acţiune, pentru că Mitică Bernicu merită din plin tot ce s-a realizat aici. Ştiu bine că el a pus piatra de temelie la această sală de sport. L-am cunoscut pe Mitică foarte bine din 1975 şi până în ultimele sale zile şi pot să zic c-am fost ca doi fraţi. Am plămădit piramida performanţei handbalistice bucovinene la Baia Mare, în anii în care Suceava nu avea sală, iar mai apoi Mitică a pus în practică la Suceava modelul de la Baia Mare cu cele două secţii, antrenori pe categorii de vârstă. Pot să spun, lipsit de modestie, că Suceava a copiat modelul de la Baia Mare şi a reuşit rezultate deosebite în handbal. Mulţi ani de zile, Suceava s-a alimentat din resurse proprii, cu copii crescuţi aici, la Liceul Sportiv”, a explicat antrenorul Ioan Băban.

Răzvan Bernicu, fiul şi fostul elev al regretatului antrenor, organizator al Memorialului „Dumitru Bernicu”, speră ca acest turneu să aibă o viaţă cât mai lungă, iar de la an la an să fie de o amploare mult mai mare, la nivel naţional, şi să fie dedicat în special juniorilor.

„Am încercat în primul rând să dăm o importanţă aparte acestui eveniment, cu ajutorul domnului Băban de la Baia Mare, al Primăriei şi al Consiliului Local Suceava, pentru că ne-au sprijinit în toate demersurile, al conducerii LPS şi nu în ultimul rând al foştilor handbalişti şi al elevilor tatălui meu, ce ne-au ajutat la organizarea evenimentului. Acest memorial s-a născut şi datorită foştilor colegi ai tatălui meu şi mă bucur c-au venit în număr mare, iar prin faptul că sala se numeşte Dumitru Bernicu sper ca generaţiile următoare să ştie cine a fost şi ce a făcut pentru această şcoală şi handbalul sucevean şi românesc. Treptat vom încerca să facem acest memorial şi la nivel de juniori, mai ales că tata a crescut multe generaţii de juniori şi în plus vom menţine meciul demonstrativ între foştii handbalişti”, a declarat Răzvan Bernicu, fostul handbalist al LPS şi CSU Suceava, fost antrenor al seniorilor de la Suceava, actualmente antrenor de juniori la Liceul cu Program Sportiv.

Dumitru Bernicu a fost unul dintre pionierii handbalului sucevean

Regretatul antrenor şi profesor Dumitru Bernicu s-a născut în anul 1952, la Bursuceni, unde a făcut şcoala primară şi gimnazială, iar mai apoi a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava şi Institutul de Învăţământ Superior din Suceava, promoţia 1975, a fost Licenţiat ANEFS Bucureşti (promoţia 1995) şi a făcut un master în Management Educaţional la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (promoţia 2008). A început handbalul cu profesorul Mihai Lăcustă, iar la juniori i-a avut antrenori pe Gheorghe Moga şi Mihai Moldovan, în 1968 participând la turneul de promovare în divizia şcolară. În anul 1973 a promovat în Divizia B cu echipa CSU Suceava, antrenată de profesorul Şerban Pop, iar în 1981 şi-a încheiat cariera de jucător la Clubul Sportiv Universitar, mai apoi fiind selecţioner al naţionalei de juniori. În 1975 a debutat în învăţământ la CSŞ Suceava, catedra handbal băieţi, unde a format multe generaţii de handbalişti cu care a câştigat medalii naţionale de mai multe ori.

Dumitru Bernicu a fost preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal, membru în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal (2000-2011), director al Liceului cu Program Sportiv din Suceava (1993-2012) şi inspector şcolar.