Handbal, juniori IV

Echipa de handbal juniori IV a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, a reușit în acest sezon să se califice în primele 16 echipe din țară, la turneul final ce a început ieri la Bacău. Ieri, în primul meci din grupă, tinerii universitari au reușit să se impună în disputa cu Minaur Baia Mare, scor 25 – 20. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, la pauză scorul fiind egal, 12 – 12. În partea a doua a jocului, elevii lui Vasile Boca au jucat mai bine și și-au pus în valoare experiența, gestionând mai bine decât adversarul finalul de meci. În celălalt meci al grupei, CSM Ploiești a defilat în fața echipei HC Adrian Petrea din Reșița și s-a impus cu 31 – 13, după ce la pauză a condus cu 12 la 2.

„Am întâlnit o echipă foarte omogenă și prima parte a meciului a fost foarte echilibrată. În partea secundă, experiența mai mare a jucătorilor noștri și-a spus cuvântul și am reușit să gestionăm mai bine finalul de joc. În această seară urmează să jucăm cu Ploiești, într-un meci pe care ne dorim să-l câștigăm pentru a ne califica în grupele principale. La începutul turneului ne-am propus să ajungem în primă fază în primele opt, adică în grupele principale. Avem o generație bună, ce a participat la două turnee finale, în 2015 la minihandbal, unde am luat argintul național, și în 2016 la juniori IV, când am ocupat locul V, dar în acesta an va fi mult mai greu”, a explicat ieri antrenorul sucevean Vasile Boca.

În meciul cu Baia Mare, Daniel Stanciuc a fost cel mai bun marcator al sucevenilor, cu 11 reușite, urmat de Alexandru Reuț, cu 6 goluri, Claudiu Stejar, cu 3 goluri, Rareș Florescu și Cătălin Zarițchi, câte două goluri, Ștefan Neagi, un gol, în teren evoluând și Ștefan Leonte, Danid Duman, Matei Botezat, Alexandru Bălașa, Matei Bejinariu, Dan Gașpar, Emilian Huțuleac și Teodor Ilucă.

Aseară, CSU Suceava urma să joace meciul decisiv pentru locul I în grupă, iar astăzi de la ora 10.00, cu HC Adrian Petrea din Reșița.