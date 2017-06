Buget dublu pentru echipa de rugby CSM Suceava

După victoria de sâmbătă

Echipa de rugby a Clubului Sportiv Municipal va beneficia de o dublare a finanțării acordate de la bugetul local al Primăriei Suceava, ca urmare a rezultatelor foarte bune obținute recent.

„Felicit echipa de rugby CSM Suceava care a promovat în liga națională.

În ultimii 13 ani am fost mereu alături de ei și an de an au primit finanțare de la bugetul local. Le vom dubla bugetul”, a anunțat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru acest an, secția de rugby de la CSM avea alocată suma de 175.000 de lei.

„În anii anteriori, când erau în liga națională, aveau tot timpul câte 350.000 de lei. Nu au mai primit atât pentru că nu au mai atins acel nivel de performanță. Dar acum voi propune suplimentarea bugetului la rugby, de la 175.000 la 350.000 lei, după luna iunie, când vom putea face rectificări bugetare și vom avea și execuția bugetară la jumătatea anului. Au adus onoare municipiului și îi felicit!” a declarat edilul sucevean.

La finele săptămânii trecute rubgy-ul sucevean a obţinut cea mai mare performanţă de când activează în Divizia Naţională. Rugbiştii suceveni au reuşit să câştige finala Diviziei Naţionale cu scorul de 26-25, în faţa unei echipe mult mai bine cotate, CS Năvodari.