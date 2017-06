Întârziere recuperată

Municipalitatea suceveană a reuşit să ajungă la zi cu plata fondurilor alocate de la bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive, recuperând întârzierea cauzată de aprobarea târzie a bugetului local, în luna martie.

„La handbal am dat 550.000 de lei din 1,2 milioane de lei cu cât sunt prinşi în bugetul acestui an. Logica este să le dăm cam 100.000 de lei lunar, am recuperat întârzierea cauzată de faptul că bugetul s-a aprobat târziu. Suntem în grafic şi până la finele anului vom asigura banii necesari. Îi felicit că au rămas în liga naţională”, a spus miercuri primarul Ion Lungu.

Handbalul a rămas sportul cu cea mai mare finanţare de la bugetul local al Sucevei, după ce FC Foresta nu s-a prezentat la nici una dintre sesiunile de atribuire a finanţărilor nerambursabile, din cauza datoriilor pe care le are la Finanţe.

„De fotbal nu mai vorbim, banii sunt acolo, îi aşteptăm să vină la licitaţie. Mi-aş dori ca Foresta să meargă mai departe, să rămână în liga a II-a, mai ales că acum este pauză competiţională şi sper să se găsească soluţii. Din partea altora, primăria nu are alte soluţii decât să le dea banii alocaţi, când îndeplinesc condiţiile de legalitate”, a completat Lungu.

Pentru finanţarea fotbalului, în bugetul anului 2017 este prevăzută suma de 1,5 milioane de lei, bani cărora, deocamdată, nu li s-a dat altă destinaţie.