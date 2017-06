Nemulţumiri

Angajaţii Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) şi ai instituţiilor din subordinea acestuia din toată ţara au protestat ieri în Bucureşti şi au pichetat sediul ministerului din cauza Legii Salarizării pentru bugetari, una în urma căreia se consideră discriminaţi faţă de alţi bugetari. Deşi nu au mers la Bucureşti, angajaţii Clubului Sportiv Municipal Suceava şi cei ai Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret au protestat în faţa sediului CSM, fiind solidari cu colegii din toată ţara. Angajaţii celor două instituţii sucevene subordonate MTS au protestat în principal pentru eliminarea inechităţilor şi discriminărilor salariale pentru toate categoriile profesionale din Sport şi Tineret.

„Protestăm pentru condiţiile precare din sportul de performanţă, în primul rând din cauza salariilor foarte mici ale antrenorilor şi ale personalului ce este implicat în această activitate. În plus, finanţarea activităţii sportive de performanţă este deficitară, iar bugetul dedicat este deja terminat şi încă nu suntem la jumătatea anului, deoarece au fost alocaţi foarte puţin bani. Din această cauză sportivii suferă deoarece nu putem să le asigurăm condiţii de pregătire, masă, cazare, deplasări la competiţii. O altă problemă ar fi deblocarea posturilor, deoarece personalul ce se ocupă de bazele sportive este insuficient, iar activitatea noastră are de suferit din această cauză. Toţii colegii din ţară au solicitat mărirea salariilor, care n-au fost mărite de opt ani, iar la acest capitol am rămas mult în urmă faţă de alte categorii profesionale de bugetari”, a explicat antrenorul sucevean de atletism de la CSM Suceava Silviu Casandra. Fost antrenor al soţiei sale, Cristina Casandra, atletă ce a participat la două olimpiade, în 2008 ocupând locul 5 la 3000 metri obstacole, Silviu a mai adăugat că prin aceste proteste se încercă şi tragerea unui nou semnal de alarmă, după cel de la Jocurile Olimpice, cu privire la faptul că, de opt ani de zile, rezultatele la competiţiile internaţionale scad. „Aici nu este vina antrenorilor sau a sportivilor, ci vina unui sistem subfinanţat, iar dacă nu se vor lua măsuri aproape nimeni nu va mai face mişcare, riscând să avem o generaţie de copii obezi”, a mai adăugat Silviu Casandra.

Antrenorul emerit Constantin Vlad consideră că antrenorii şi toţi angajaţii MTS au fost şi sunt nedreptăţiţi şi marginalizaţi

Un alt antrenor al CSM Suceava, Constantin Vlad, cel ce pregăteşte echipa de seniori a clubului de nu mai puţin de 27 de ani şi care zilele trecute a reuşit câştigarea Diviziei Naţionale şi promovarea în Super Ligă, s-a arătat nemulţumit de salariile foarte mici pe care le primesc angajaţii clubului, salarii ce nu s-au mărit de opt ani şi sunt mult mai mici decât în alte domenii bugetare.

„Protestăm pentru că noi am fost uitaţi, după ce-n tot sectorul bugetar s-au făcut majorări salariale, iar la noi, la MTS, nu s-a mai întâmplat acest lucru de opt ani de zile. În plus am văzut prime de Crăciun, de Paşte, tichete de masă în alte sectoare, iar la noi nu. Consider că şi sportul de performanţă este foarte important şi ne mândrim toţi când sportivii noştri vin cu medalii de la europene, mondiale şi Olimpiadă, dar în spatele acestor rezultate stă o muncă intensă a antrenorilor, iar aceşti sportivi provin din cluburi precum al nostru. Noi, CSM Suceava, am dat de-a lungul timpului foarte mulţi sportivi pentru loturile naţionale, la atletism, Violeta Beclea, Doina Melinte, la lupte, vicecampionul olimpic Ilie Matei, la rugby am avut foarte mulţi sportivi ce au reprezentat ţara la europene şi mondiale. Chiar şi eu am antrenat naţionala de seniori şi cea de tineret, cu care am obţinut performanţe pentru România, şi consider că suntem nedreptăţiţi şi marginalizaţi. Noi nu am protestat violent, ci am căutat să muncim, dar acum trebuie să se audă şi vocea noastră, pentru că este nedrept ca alţii din sectorul bugetar să aibă salarii duble pentru aceeaşi muncă”, a explicat antrenorul emerit Constantin Vlad. Tehnicianul echipei de rugby seniori a mai adăugat că şi învăţământul şi sportul de performanţă sunt foarte importante, dar nu ar trebui să apară discrepanţe salariale de mai mult de 40% între un antrenor şi un profesor de sport cu gradul I.

La Bucureşti, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a atras ieri atenţia că situaţia salarizării din acest domeniu este critică, iar nemulţumirile din toată ţara au ajuns la un nivel critic. SNST a mai precizat că lipsa unor măsuri imediate va duce la declanşarea altor conflicte şi la escaladarea tensiunilor, care pot fi urmate de manifestări spontane de protest şi boicotarea competiţiilor sportive, ajungându-se până la blocarea totală a activităţii din sport şi tineret.