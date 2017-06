Handbal, juniori III

Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a încheiat acest sezon al naţionalelor pe locul şase din cele mai bune opt echipe din ţară, la turneul final ce a avut loc, zilele trecute, la Sighişoara. Echipa pregătită de Vasile Boca şi Ioan Tcaciuc a început jocurile din grupă cu o partidă în compania celor de la CSSM Bacău. Sucevenii au început mai timid prima repriză şi la pauză aveau un handicap de cinci goluri. În partea secundă au jucat mult mai bine şi au condus în mai multe rânduri, dar în ultimele cinci minute, pe fondul unor greşeli nepermise, au cedat cu scorul de 31 – 33. În meciul doi, scenariul primei reprize s-a repetat în disputa cu Dinamo Braşov, echipă ce a condus cu cinci goluri la pauză. Repriza a doua a fost una în care apărarea a funcţionat mai bine, multe din acţiuni fiind finalizate pe contraatac, iar finalul de meci a fost gestionat foarte bine, sucevenii având şansa după această victorie să lupte pentru calificarea pe locurile 1-4, împotriva echipei CSŞ Galaţi.

Jocul cu Galaţiul a fost unul în care presiunea competiţiei şi-a spus cuvântul, iar lipsa unor asemenea meciuri cu miză a fost resimţită din plin de suceveni. Echipa lui Vasile Boca a avut opt eliminări de 2 minute, doi dintre sportivi fiind eliminaţi definitiv, după a 3-a eliminare, rezultatul final fiind 30-22 pentru CSS Galaţi.

Universitarii au jucat pentru locurile 5 – 6 cu Academia de Handbal Minaur Baia Mare

După această înfrângere, universitarii s-au clasat pe locul III în grupă şi au jucat pentru locurile 5-6 în clasamentul general în compania celor de la Academia de Handbal Minaur Baia Mare. CSU Suceava a rulat tot lotul, folosind în special jucătorii ce au intrat mai puţin, iar băimărenii au câştigat în final cu scorul de 38 – 27 un meci în care miza era mult mai mică decât cea din finale.

CSU Suceava a reuşit astfel o primă participare la un turneu final cu generaţia 2002-2003, clasarea pe locul 6 fiind considerată una bună de antrenorul Vasile Boca, care speră ca-n viitor această generaţie să aibă parte de clasări mai bune în fazele finale.

„Vreau să felicit toţi componenţii echipei, care pe durata întregului an au muncit mult pentru acest loc 6. E o performanţă bună, în condiţiile în care la startul campionatului au fost înscrise peste 60 de echipe. Poate cu puţină atenţie în plus am fi putut accede în locurile 1-4, dar în meciul cu Galaţiul lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul. A fost un turneu în care cu toţii am trecut prin mai multe experienţe ce cred c-o să ne prindă extrem de bine în viitorul apropiat. Ţin să-i mulţumesc foarte mult lui Ioan Tcaciuc, care a fost alături de noi, sper ca în viitor să se alăture acestui proiect, pentru că avem mare nevoie de experienţa lui. La anul o să facem pasul către juniori II, etapă în care putem spune că începe cu adevărat handbalul de performanţă. Important este să rămânem cât mai omogeni, sperăm chiar să reuşim întărirea acestei grupe. Vreau să mulţumesc foarte frumos tuturor celor care au fost aproape de noi pe parcursul întregului an, părinţilor, conducerii clubului, conducerii Şcolii <Ion Creangă>, cât şi celor care ne-au ajutat la buna desfăşurare a tuturor evenimentelor”, a declarat antrenorul Vasile Boca.

CSU Suceava a participat la turneul final de la Sighişoara cu un lot format din sportivii: Bogdan Baltaru, Andrei Andone, Andrei Citron, Paul Smocot, Teodor Brînzac, Ştefan Jităreanu, Giorgio Cantoreanu, Eusebiu Fedic, Daniel Stanciuc, Iustin Ivan, Iulian Rosu, Cristian Bejinariu, Daniel Burac şi Florin Boaru.

În perioada 8-11 iunie, la Bacău va avea loc turneul final al juniorilor IV, CSU Suceava fiind repartizată în grupa a II-a, alături de echipele Academia de Handbal Minaur Baia Mare, CSM Ploieşti şi HC Adrian Petrea Reşiţa.