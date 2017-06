Performanţă

Echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a scris sâmbătă, pe stadionul naţional de rugby Arcul de Triumf, o nouă pagină de istorie pentru sportul şi rugby-ul sucevean, după ce a reuşit să câştige titlul în Divizia Naţională de Rugby, după o finală dramatică, câştigată cu 26 – 25 în faţa celor de la CS Năvodari. Sportivii pregătiţi de antrenorul Constantin Vlad au reuşit astfel o performanţă notabilă, cea mai bună din anul 2010, de când s-a creat o ligă profesionistă, perioadă în care echipa suceveană a evoluat în divizia secundă. Chiar dacă la începutul acestui sezon nimeni nu credea într-o astfel de performanţă, sucevenii s-au autodepăşit din toate punctele de vedere şi au demonstrat că formează un grup foarte unit, atât în teren, cât şi-n afara acestuia, dând peste cap toate calculele, mai ales în finala câştigată în faţa celor de la CS Năvodari, o echipă mult mai bine cotată şi cu resurse superioare.

Sucevenii au început sezonul cu un eşec

CSM Suceava a început cu stângul acest sezon, unul în care nu se prevedeau atunci performanţele ce au urmat.

„Am început prost acest sezon, cu un meci pierdut la Bârlad, în care atunci ne-am cunoscut mai bine cu o parte din jucători. Ca-n fiecare vară, au plecat mulţi jucători de la echipă şi am completat lotul cu jucători foarte tineri, ce au terminat junioratul sau încă erau juniori la LPS Suceava sau CSŞ Gura Humorului. Au venit şi jucători experimentaţi, Dragoş Manole fiind pe departe cea mai bună achiziţie, un jucător ce a dat încredere în teren şi a făcut de multe ori diferenţa. Treptat ne-am regăsit jocul şi ne-am omogenizat din mers, pe lângă jucătorii importanţi ce au dus greul mulţi ani, precum Ştefăniţă Rusu, Preutescu, Nichiforiuc, Zup sau Creţuleac, au venit jucători tineri, dar şi sportivi ce erau deja consacraţi, precum Octavian Scolobiuc, Ştefan Ştefăroi, Sabin Creţu, Drelciuc, Câtea, Constantin Varvaroi sau Alin Elisei”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

Victoria la scor de la Arad, din finalul turului, a adus un mare capital de încredere pentru echipă, la Suceava revenind şi alţi jucători experimentaţi ce au fost plecaţi temporar la muncă, precum Bogdan Rusu, Ionuţ Florea sau Dumitru Ştefăroi.

CSM Suceava nu a pierdut nici un meci disputat pe teren propriu

Chiar dacă până la final au mai pierdut alte trei meciuri, la Năvodari, la Buzău şi la Galaţi, ultimul după ce au dominat mai tot timpul, dar n-au concretizat, sucevenii au reuşit să câştige fiecare întâlnire de pe teren propriu, în faţa unui public spectator ce a venit în număr mare la stadionul Unirea.

„În acest sezon a contat mult şi faptul că am avut la fiecare meci de acasă foarte mulţi susţinători, iar publicul a fost pentru noi al 16-lea jucător. În plus, lângă echipă au fost şi doi foşti jucători, Alin Creţu, manager la AC Mobile, şi Andrei Puiu, de la Expert Optic, dar şi foşti jucători din Asociaţia Prietenii Rugby-ului din Bucovina. Mai mult, în retur au venit şi bani de la Primăria Suceava, care au contat foarte mult în menţinerea unui climat bun în vestiar, şi de aceea mulţumim autorităţilor locale, domnului primar Ion Lungu şi consilierilor locali ce sunt alături de noi de ani buni”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

Tehnicianul sucevean a adăugat că şi jucătorii au simţit că sunt susţinuţi mult mai mult şi pe parcurs şi-au schimbat atitudinea şi au format un grup mult mai unit, aşa cum au demonstrat în teren, mai ales în finală, iar asta a făcut diferenţa.

Constantin Vlad: „Echipa a demonstrat încă o dată că Bucovina este un punct important pe harta rugby-ului românesc”

Tehnicianul Constantin Vlad este de părere că această medalie a demonstrat încă o dată că zona Bucovinei este un izvor nesecat de jucători talentaţi şi cu potenţial.

„Prin această performanţă echipa a demonstrat încă o dată că Bucovina este un punct important pe harta rugby-ului românesc. Jucătorii au fost foarte disciplinaţi în teren şi în afara lui, şi asta a contat mult. Mai mult, sportivii noştri s-au autodepăşit şi au jucat ca o echipă adevărată, în primul rând cu inima. Eu cunosc potenţialul fiecăruia şi-am încercat să fac doar mutări inspirate şi cred că mi-a reuşit. Mai mult, am avut o bancă foarte bună, cu jucători experimentaţi, ce se află cam la acelaşi nivel şi care au adus un plus de prospeţime. Mai mult, echipa a revenit de la 6 – 20 şi a profitat excelent de o superioritate de 10 minute, când a marcat două eseuri şi ne-am apropiat la două puncte, iar mai apoi am reuşit să preluăm conducerea şi să rezistăm până la final, ba chiar să avem şi şanse de a mări diferenţa”, a adăugat Constantin Vlad.

Vlad a anunţat după finală că se va retrage din funcţia de antrenor

După finala câştigată de echipa sa, antrenorul Constantin Vlad a anunţat că se va retrage din funcţia de antrenor, dar va rămâne alături de echipă.

„Mi-am anunţat retragerea din funcţia de antrenor după 46 de ani de activitate la Suceava, din care 27 de ani de antrenorat, de pe 2 iulie 1990. Am venit la Suceava pe uşa din faţă şi aşa vreau să ies, iar tot ce-am făcut aici a fost din plăcere pentru acest sport minunat. Nu am fost singur în momentele grele şi le mulţumesc tuturor ce-au fost alături de echipă, clubului CSM, autorităţilor locale, fraţilor Viorel şi Mitică Negru, DJST şi sponsorilor, cu ajutorul cărora am reuşit să avem o continuitate, în vremuri când multe cluburi s-au desfiinţat, în toate sporturile. Ne-am dorit cu toţii să promovăm în Super Ligă, ultima dată jucând în primul eşalon în 1999, când nu existau echipele profesioniste, dar după părerea mea nu avem ce căuta acolo fără un buget de minimum 500.000 de euro şi cu un staff mai numeros, dar fără jucători străini. Îmi doresc ca viitorul antrenor să fie unul de la noi, din Bucovina, nu unul flotant, deşi mi-ar fi plăcut să antrenez o echipă profesionistă a Sucevei, şi voi rămâne alături cât voi fi în putere”, a declarat antrenorul Constantin Vlad, tehnician ce a ţinut discursul către jucători cu lacrimi în ochi, după câştigarea titlului de campioni. Din păcate, echipa se va despărţi în această vară de mai mulţi jucători importanţi, ce şi-au anunţat retragerea, precum Ştefăniţă Rusu, Lucian Preutescu, Dragoş Manole şi Iulian Nichiforiuc.