Comunicat de presă

Phoenix Club organizează weekendul acesta cel mai mare campionat de baschet din judeţul Suceava, Phoenix Cup - Baschet 3 x 3. A IV-a ediţie consecutivă a competiţiei de baschet este din nou atracţia verii pentru pasionaţii de sport.

Phoenix Cup, competiţia care a adunat peste 300 de participanţi şi peste 3.500 de spectatori la ediţiile anterioare, va debuta pe terenurile din parcarea Shopping City Suceava în data de 3 iunie 2017, începând cu ora 9:00, cu echipele de 5 vs. 5 de la categoriile sub 10, sub 12 şi sub 14 ani masculin şi feminin, şi va continua pe 4 iunie 2017, pentru categoriile OPEN şi sub 18 ani. Două zile pline de baschet.

Evenimentul va cuprinde pe lângă competiţia de baschet şi concursuri de aruncări libere, aruncări de 3 puncte şi slam dunk, la care pot participa atât sportivii înscrişi în campionat, cât şi spectatorii. Şi asta nu e tot, pe lângă competiţia de baschet publicul este invitat să participe la concursuri de skate, role, BMX şi Kendama, precum şi activităţi de badminton, aruncări la coş şi tir cu arcul organizate de voluntarii Asociaţiei New York Crew Suceava şi Carrefour Suceava.

Premii pentru locurile I, II, III de la categoriile Open şi sub 18 ani, în valoare de 3.000 de lei, plus vouchere de cumpărături în valoare de 100 de lei oferite de Shopping City Suceava. Valoarea totală de premii – 8.000 de lei.

Competiţia va fi arbitrată de arbitri oficiali de la Federaţia Română de Baschet.

Parteneri: Primăria municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava, Shopping City Suceava, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava, Decathlon, Asociaţia New York Crew Suceava.

Dacă vrei să începi vara prin mişcare, distracţie, voie bună şi să ai parte de multe premii şi surprize, atunci trebuie să participi la Phoenix Cup 2017, în weekendul 3-4 iunie.