Rugby, juniori U18

Echipa de rugby juniori sub 18 ani a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a încheiat returul Campionatului Naţional de Rugby în 15 cu o victorie în faţa propriilor suporteri, scor 31 – 0 în disputa cu LPS Focşani. În ciuda faptului că erau deja calificaţi la turneul final, indiferent de rezultatul acestui meci, tinerii rugbişti pregătiţi de antrenorul Dumitru Livadariu s-au dăruit exemplar în teren şi au făcut spectacol, chiar dacă a plouat la un moment dat, fiind impulsionaţi şi de victoria seniorilor de la CSM Suceava, în semifinala Diviziei Naţionale, disputată înainte, tot pe stadionul Unirea.

Până la pauză, sucevenii şi-au creat un avantaj confortabil, 17 – 0, iar până la final au mai reuşit două încercări, câştigând astfel cu punct bonus ofensiv, care oricum conta doar pentru statistici. În această partidă, Marius Cora a reuşit trei eseuri şi o transformare, Călin Camilar şi Claudiu Sologiuc au reuşit câte un eseu fiecare, iar Alexandru Traci şi-a trecut în cont două transformări.

„Felicit jucătorii pentru atitudinea exemplară şi dăruirea de care au dat dovadă în teren în acest meci, asta în ciuda faptului că eram calificaţi la turneul final. Ne-am calificat în primele opt echipe din ţară, ne-am îndeplinit astfel obiectivul şi sper să facem o figură frumoasă în ultimul act al competiţiei. Avem o generaţie de juniori foarte talentaţi care au reuşit calificarea în ultimul act chiar dacă avem o echipă foarte tânără, doar trei fiind de vârsta maximă admisă, una ce promite mult mai mult în sezonul ce urmează. Până acum, acest sezon a fost unul foarte bun pentru toate cele trei echipe cu care ne-am înscris în campionat, deoarece cu toate am reuşit să ne calificăm la turneul final, inclusiv la sub 19 ani la rugby în 10 şi la sub 17 ani la rugby în 7, iar astfel asigurăm o continuitate pentru echipa de seniori a Sucevei”, a declarat antrenorul sucevean Dumitru Livadariu.

LPS Suceava a început meciul cu Focşani în formula: Flavius Jalbă, Robert Cuziac, Constantin Paşcu, Alexandru Atodiresei, Claudiu Chirilă, Anton Medrihan, Claudiu Sologiuc, Ionuţ Cozma, Marius Cora (căpitan), Alexandru Traci, Călin Camilar, Petru Boian, Marcel Mariniuc, Andrei Gigica şi Ştefan Ursulean, iar pe parcurs, în teren au mai intrat şi sportivii Gelu Bârsan, Alin Ciobanu, Cristi Solomon şi Alexandru Tătar.

În perioada 16-17 iunie, LPS Suceava va lupta pentru o medalie la turneul final al Campionatului Naţional de Rugby în 7 pentru juniori sub 17 ani, turneu ce este programat la Bârlad, iar la finalul lunii, la turneul final de la Bucureşti pentru juniorii sub 18 ani, la rugby în 15.