Volei, juniori II

Voleiul juvenil din judeţul Suceava a reuşit din nou să ajungă în topurile naţionale, asta după ce două echipe din Suceava şi Fălticeni au reuşit să se califice la turneul final al Campionatului Naţional pentru juniori II. Performanţa este cu atât mai mare deoarece în acest an au ajuns în ultimul act doar cele mai bune şase echipe. Dacă echipa LPS Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, a reuşit să-şi asigure biletele de la turneul semifinal I, cealaltă reprezentantă a judeţului Suceava, echipa CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni, a avut de trecut şi de turneul semifinal II, desfăşurat în weekend, la Zalău. Voleibaliştii din Fălticeni, pregătiţi de antrenorul Marius Stan, au avut o comportare foarte bună la acest turneu şi s-au impus în toate cele trei partide disputate, asta în ciuda faptului că au cea mai tânără echipă calificată la turneul final. În primul meci, CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni a trecut fără probleme de CSŞ Botoşani, cu scorul de 3-0 la seturi, pe seturi la 14, 12 şi 17. Elevii lui Marius Stan s-au concentrat foarte bine şi-n meciul doi, câştigat cu acelaşi scor la seturi în faţa echipei CNMV Ploieşti, pe seturi la 16, la 17 şi la 15. Ultima partidă a fost decisivă pentru calificarea în ultimul act, una în care fălticenenii au întâlnit gazdele de la CSŞ Zalău. Meciul a fost unul disputat, în care gazdele s-au agăţat de toate mingile, iar fălticenenii s-au impus în primele două seturi cu 25 – 20 şi 25 – 19. Zalăul a reuşit să câştige setul trei cu 25 – 23, dar CSŞ „Nicu Gane” a închis jocul în setul patru, după 25 – 22.

„Mă bucur că am reuşit să ajungem la turneul final, unde s-a ajuns mult mai greu decât în anii precedenţi, deoarece s-a micşorat numărul de echipe participante în lupta pentru medalii. Este o performanţă notabilă, atât pentru clubul nostru, cât şi pentru LPS Suceava, dar mai ales pentru judeţ, deoarece avem două echipe în cele mai bune şase din ţară. Noi ne-am îndeplinit obiectivul, dar dacă tot am ajuns până aici ne vom bate pentru o medalie, chiar dacă avem cel mai tânăr lot, cu doi juniori III, trei jucători în primul an şi doar unul de vârstă, David Miron, ce a venit accidentat de la naţională şi a jucat nerefăcut şi după o perioadă de pauză”, a explicat antrenorul Marius Stan.

CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni a evoluat la turneul semifinal II cu un lot format din 11 jucători: David Miron, Gabriel Albu, Denis Irimescu, Alexandru Viziteu, Richard Vrabie, Vasilis Simos, Silviu Ionaş, Narcis Dediu, Alexandru Onofrei, Răzvan Dănilă şi Fabian Todică.