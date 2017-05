Handbal

Sâmbătă seara, echipa de handbal a Universităţii Suceava şi-a asigurat matematic menţinerea în Liga Naţională, fără a mai ajunge la baraj, graţie victoriei cu 28 – 25 din deplasarea de la CSM Făgăraş, dar şi a remizei dintre Steaua Bucureşti şi CSM Focşani, scor 29 – 29. Astfel, în primul an de la revenirea în elita handbalului românesc, echipa suceveană şi-a asigurat participarea pentru cel puţin încă un sezon în Liga Naţională, indiferent de rezultatul din ultima etapă, când va primi vizita celor de la CSM Satu Mare, echipă ce este retrogradată şi matematic. Studenţii pregătiţi de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei au început meciul de la Făgăraş mult mai relaxat, deoarece ştiau deja rezultatul dintre Steaua şi Focşani. Gazdele au condus cu 2 – 0, dar studenţii s-au mobilizat exemplar şi au avut patru goluri consecutive, la mijlocul reprizei având un avantaj de patru goluri, scor 10 – 6. Până la pauză, sucevenii au fost tot timpul la conducere, scor 15 – 12 după 30 de minute de joc. După un început mai echilibrat în partea secundă, Universitatea şi-a mărit avantajul la şapte goluri, scor 24 – 16 la mijlocul reprizei. Până la final, Făgăraşul a încercat să micşoreze din handicap şi s-a apropiat la două goluri în ultimul minut de joc, dar Andrei Olariu a închis tabela la 28 – 25 pentru suceveni.

„Este primul sezon de când am revenit în Liga Naţională şi mă bucur că am reuşit să ne îndeplinim obiectivul şi să rămânem încă cel puţin un sezon. Le mulţumesc jucătorilor pentru tot ce-au făcut în acest campionat şi pot să spun că tot ce s-a realizat se datorează lor. Echipa s-a mobilizat foarte bine la Făgăraş şi a arătat adevărata valoare, aşa cum a făcut-o în multe meciuri din acest sezon. Am condus mai tot timpul, am rulat tot lotul de jucători şi nu cred că s-a pus problema învingătoarei. Mai avem un ultim meci, după care va trebui să vedem exact pe ce lot de jucători ne vom baza în sezonul viitor, în funcţie de resursele pe care le vom avea la dispoziţie”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

În meciul de la Făgăraş, cel mai bun marcator al studenţilor a fost Adi Târzioru, cu 8 reuşite, urmat de Bogdan Baican (4), Andrei Olariu şi Alin Petrea, cu câte 3 goluri fiecare, Dusan Sipka, Cristian Bursuc, Florin Ciubotariu şi Lucian Preda, câte două goluri, iar Sasa Puljizovic şi Cătălin Costea, câte un gol fiecare.

Miercuri, CSU Suceava va încheia sezonul cu ultimul meci din play-out, pe teren propriu, în compania echipei CSM Satu Mare, în timp ce CSM Făgăraş şi CSM Focşani vor juca pentru palmares, ambele echipe urmând să meargă la turneul de baraj pentru menţinerea în Liga Naţională, iar Steaua va sta.

Clasament play-out

1. Steaua Bucureşti 16 10 4 2 434 374 34

2. CSU Suceava 15 10 0 5 380 366 30

3. CSM Focşani 15 8 2 5 376 359 26

4. CSM Făgăraş 15 5 1 9 343 376 16

5. CSM Satu Mare 15 1 1 13 354 412 4